Nonni troppo indulgenti: un ''fattore di rischio'' per i nipoti

I nonni sono un ''fattore di rischio'' per la salute dei nipoti, perché tendono a nutrirli in maniera sbagliata, a far fare loro poco esercizio e anche a fumare in loro presenza.

I nonni sono un “fattore di rischio” per la salute dei nipoti, perché tendono a nutrirli in maniera sbagliata, a far fare loro poco esercizio e anche a fumare in loro presenza. Ad affermarlo è uno studio dell'università di Glasgow pubblicato da Plos One, che ha passato in rassegna 56 ricerche precedenti sul tema.

I ricercatori si sono concentrati su sei diversi ambiti, dall'esposizione al fumo o all'alcol a quella al sole, cercando evidenze dell'influenza dei nonni. Sulla base degli studi, scrivono i ricercatori, sono emerse delle pratiche sbagliate che possono influire sulla salute dei bambini. I nonni tendono a nutrire troppo i bambini, usando spesso il cibo come ricompensa e favorendo il consumo di zuccheri e grassi. Anche sull'attività fisica sono troppo indulgenti, permettendo ai bambini di essere sedentari.

Per quanto riguarda il fumo gli studi notano una maggiore propensione dei nonni a fumare in presenza dei bambini rispetto ad esempio ai genitori. "Le evidenze indicano - concludono gli autori - che i nonni hanno un impatto negativo sui fattori di rischio dei nipoti".

