Natural Lifting Face Massage

Nuove tecniche dalla Russia per il benessere fisico

Un vero e proprio lifting naturale il cui nome è ''Natural Lifting Face Massage', una tecnica innovativa che giunge dalla lontana Russia, e che affonda le sue radici nei paesi dalla cultura e tradizione Giapponese e Coreana.

21/11/2018

Nell’era del biologico, anche la nostra pelle si ribella alle iniezioni di botox e ai lifting selvaggi che in tanti casi snaturano l’aspetto del viso. Oggi, la guerra contro il tempo si combatte con massaggi ed esercizi muscolari che mirano a tonificare la pelle ridisegnando i contorni dell’ovale.

Un vero e proprio lifting naturale il cui nome è “Natural Lifting Face Massage”, una tecnica innovativa che giunge dalla lontana Russia, e che affonda le sue radici nelle tecniche segrete e nelle ricette naturali di paesi dalla cultura e tradizione millenaria quali il Giappone e la Corea, diventata fruibile grazie al contributo di professionisti presenti nel territorio di Israele . Adesso, il “Natural Lifting Face Massage” sbarca anche in Europa e più precisamente a Palermo, in Sicilia, terra che per antonomasia è demandata ad insegnare le “buone prassi” per la cura e per il benessere del corpo.

Di questa nuova tecnica parliamo con Emilie Minò, esperta del metodo Natural Lifting Face Massage. Francese di nascita e palermitana di adozione, ancora giovanissima si innamora della Sicilia e da sola, ma con tanto entusiasmo e determinazione, decide di vivere nella terra dei Ciclopi, dove si dedica, da oltre tredici anni, alla cura estetica del corpo.

“Nessuno vorrebbe invecchiare - spiega Emilie Minò – e questo lifting naturale, amato e utilizzato in America dalle dive di Hollywood, è sicuramente una valida alternativa al bisturi consentendo a tutte le donne, anche a quelle che per motivi di tempo o di denaro non possono accedere alle metodiche tradizionali, di migliorare l’aspetto del proprio viso e di contrastare in maniera decisiva la formazione delle rughe e la riduzione del tono muscolare. Il massaggio si articola in diverse fasi : partendo dal drenaggio, si prosegue con un massaggio decontratturante della muscolatura del collo e del viso che aiuta ad ossigenare l’epidermide, per poi terminare con la scultura dell’intero ovale , del collo, della mandibola e della bocca per una durata che può variare da un’ora a un’ora e mezza e che risulta strettamente dipendente dal tipo di pelle trattata” .

Questo straordinario massaggio anti-age elimina inoltre anche le imperfezioni del viso, la pelle risulta levigata, luminosa ed uniforme anche senza trucco, anzi, soprattutto senza trucco, limitando così la necessità di correttori e fondotinta che a lungo andare “soffocano” la naturale traspirazione della pelle, rendendola asfittica e meno elastica.

L’intero trattamento, denominato anche VIP, prevede in fase di attacco, dieci sedute ravvicinate e in fase di mantenimento una sola seduta mensile. Questo innovativo e naturale metodo lifting sta riscuotendo un notevole successo anche tra la popolazione maschile oggi sempre più attenta alle innovazioni in campo estetico. “Fondamentale è la costanza non solo nel seguire i trattamenti – sottolinea Emilie – ma è anche importante la erogazione da parte di professionisti estremamente specializzati e formati. I massaggi, infatti, esprimono la massima efficacia solo se effettuati secondo precisi step che solo operatori formati ed esperti possono eseguire e grazie ai quali si ottengono i risultati attesi e se ne consolidano gli evidenti effetti migliorativi”.

Inoltre, secondo la scienza metabolica, sul volto, come sui piedi, ci sono almeno trecento punti che sono collegati e corrispondenti ad altrettante zone del corpo. Stimolando tali punti si incitano a loro volta altri organi migliorando il metabolismo corporeo ed il benessere generale. Massaggiando, ad esempio, le zone intorno agli occhi si incide sulla sfera della sessualità, le rughe intorno alla bocca sono connesse al funzionamento intestinale e quelle sul collo al sistema nervoso.

Quindi, se come dimostrato il “Natural Lifting Face Massage” oltre a ringiovanire la pelle ha effetti benefici su tutto l’organismo, non resta altro che provarlo!

