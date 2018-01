make up

Occhiali, come truccarsi per valorizzare lo sguardo

Gli occhiali: c'è chi li porta per moda e chi invece è costretto ad indossarli.

Gli occhiali: c’è chi li porta per moda e chi invece è costretto ad indossarli. Ma gli occhiali possono aggiungere personalità ed essere un accessorio trendy per un look sempre in linea coi dettami della moda. Anche il nostro make up può aiutarci a valorizzare lo sguardo, basta saper scegliere il make up giusto, in linea con la montatura e con l'ovale del nostro viso. Ecco qualche piccolo suggerimento per avere un effetto "wow" anche con le lenti.

Tanto per cominciare, mai dimenticare che cautela e leggerezza sono le nostre migliori alleate nella scelta del make up e di un look fresco e super trendy . Non dimentichiamo inoltre che l'uso di prodotti di qualità, indispensabile per occhi sensibili, e una palette di colori adatti è fondamentale.

Tanto per cominciare, per rendere i nostri occhi più visibili scegliamo lenti antiriflesso, più trasparenti e capaci di eliminare i riflessi delle luci d’ambiente. La montatura è altrettanto importante per valorizzare al meglio il viso: più è piccola, più gli occhi devono essere messi in risalto, con ombretti chiari e luminosi. Se viceversa optiamo per lenti più grandi, potremo puntare su nuances più scure e intense.

Se la montatura dei nostri occhiali è colorata meglio scegliere un ombretto dai colori neutri, per esempio i beige, l’avorio, il miele, il rosa chiaro. Se invece la montatura è di metallo o nera allora vale più o meno tutto, anche colori accesi o eye liner abbondante non saranno fuori luogo.

Le sopracciglia hanno finalmente (ri)trovato un posto di rilievo nel trucco del viso. Curate, ben disegnate e definite, oggi vengono anche trattate con il microblading, un trattamento estetico di ultima generazione che regala un aspetto assolutamente naturale grazie a una tecnica innovativa. Non dimentichiamo inoltre che il mascara va steso in quantità, perché regala profondità allo sguardo anche attraverso le lenti.

Sempre importantissime, le labbra hanno la responsabilità di attirare l'attenzione soprattutto se abbiamo optato per nuance naturali per il trucco degli occhi. Rosso fuoco o rosa pesca, metal o nude look, il rossetto riveste un ruolo decisivo per completare e concludere il nostro make up.

