Cure palliative pediatriche

Palermo, alla sala Onu del Teatro Massimo il Convegno sulle ''Cure palliative pediatriche''

L'incontro tra esperti, tecnici e amministratori intende costituire una significativa opportunità per accelerare lo sviluppo di una hospice dedicato, all'interno di una rete territoriale di Cure Palliative Pediatriche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2023 - 14:38:00 Letto 758 volte

"Quando i bambini se ne vanno, il dovere di una Comunità é quello di accompagnarli nell'ultimo travaglio e cosí dare dignità a questa fase terminale, con le cure palliative pediatriche". Questo il senso e il significato della giornata che il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la professoressa Giovanna Perricone con lo Strategic Steering Group di Area Sanitaria, in partenariato con SAMOT, ha promosso nel mese dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In tal senso si vuole individuare, proprio nelle cure palliative pediatriche, una delle piú significative testimonianze di riconoscimento di quei diritti che nella norma possono essere ascritti allo Sviluppo e alla Salute, proprio a quella condizione di qualità della vita, di Ben- essere pur nel travaglio della fine. Come ricorda il Presidente Giorgio Trizzino, l'incontro tra esperti, tecnici e amministratori intende costituire una significativa opportunità per accelerare lo sviluppo di una hospice dedicato, all'interno di una rete territoriale di Cure Palliative Pediatriche.

Fonte: Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Palermo

Vedi Brochure

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!