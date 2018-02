salute

Palermo, si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro infantile

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2018 - 12:04:42 Letto 356 volte

Come ogni anno, anche Palermo celebra la Giornata Mondiale contro il cancro infantile: al Civico, alle 11, l’Aslti, l’Associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, in contemporanea con le altre città italiane, organizza davanti all’unità operativa di Oncoematologia pediatrica il lancio di palloncini dorati. Riaffermare l’impegno delle famiglie nell’informare e nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie oncologiche pediatriche: questo l’obiettivo dell’iniziativa, curata dalla Fiagop, la Federazione italiana delle associazioni dei genitori Oncoematologia pediatrica.

In Italia, ogni anno si ammalano di linfomi o leucemie 2.200 bambini e adolescenti. Fiagop e le altre associazioni dei genitori sul territorio si battono perché tutti i pazienti ‘abbiano accesso alle cure più avanzate e mirate e al supporto necessario durante il periodo della malattia’.

"E’ un appuntamento importante – sottolinea Giuseppe Lentini, presidente di Aslti – perché ci consente di fare il punto e di fare conoscere i grandi passi avanti compiuti in termini di sopravvivenza e di guarigione in oncoematologia pediatrica, sulle nuove terapie geniche e farmacologiche e sulle iniziative delle associazioni dei genitori che mirano al reinserimento sociale degli adolescenti guariti”.

