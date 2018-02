Oculistica

Palermo, Visite oculistiche gratuite grazie a intesa Comune e onlus Aldo Scarlata

Agevolati i cittadini con situazione sociale indigente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 12:09:31 Letto 384 volte

Grazie ad protocollo siglato dal comune di Palermo con l’Associazione “Aldo Scarlata” onlus, per la durata di un anno sarà possibile, per chi lo volesse, accedere a visite oculistiche gratuite. Un servizio particolarmente vantaggioso per tutte quelle persone socialmente svantaggiate o a rischio di marginalità sociale in collaborazione con il Servizio Sociale comunale.

Grazie a professionisti che desiderano offrire il proprio tempo e la propria esperienza professionale, verranno effettuate visite mediche specialistiche e altre attività di supporto a persone con disagio socio-economico della città. Le visite, svolte presso ambulatori di medici oculisti membri dell’Associazione, saranno completamente gratis e saranno disponibili per persone di ogni età e di ogni nazionalità che risiedano nel territorio cittadino e abbiano la necessità di accedere a cure oculistiche specialistiche non erogate dal S.S.N. se non a pagamento parziale o totale.

L’Associazione si impegna a riscontrare rapidamente la richiesta (che avverrà con segnalazione scritta alla e-mail dell’Associazione a cura del responsabile della U.O. di Servizio Sociale, utilizzando un format per le informazioni da fornire sul richiedente, nel rispetto delle norme sulla privacy) e a fissare l’appuntamento nonché a garantire le successive informazioni sull’esito e sugli ulteriori interventi che si renderanno eventualmente necessari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!