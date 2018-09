Peli superflui

Peli superflui: l'elettrocoagulazione è sempre valida?

Premesso che è scientificamente riconosciuto che il pelo subisce alterazioni, fino alla sua ”lisi” (distruzione) con il calore e che, quindi, è proprio l’energia termica il mezzo sfruttato dalle tecniche in uso sino ad oggi, parleremo di:

FOTOEPILAZIONE o FOTOLISI - in cui il calore è indotto da raggi , o meglio da fasci di luce, prodotti con impulsi, in grado di liberare dosi di energia elevata, da apparecchiature computerizzate come il LASER (luce amplificata attraverso l’emissione stimolata di radiazioni), il cui nome si differenzia a seconda della fonte energetica; Il più confacente al nostro caso è il laser diodico.

Importante notare che la luce può essere pulsata anche da apparecchi non “laser”, da cui il nome “luce pulsata” ad alta intensità, in grado di colpire contemporaneamente un gran numero di peli, pur di diversa lunghezza d’onda.

FATTORE NEGATIVO: Agisce bene su peli terminali scuri, meglio su carnagione chiara e ipertricosi incipiente, poiché costituita da peli superficiali, non “affondati” nel derma e solo su peli in fase anagen, il primo ciclo di vita del pelo, quando, appunto, è presente la melanina. E’ la melanina del pelo, infatti, che attraendo l’energia luminosa, la trasforma in energia termica, quella indispensabile alla distruzione del pelo, come appunto premesso. Ne vengono esclusi peli biondi, peli bianchi, carnagione nera, soggetti in gravidanza e pelle affetta da dermatite o altro analizzabile caso per caso.



FATTORE POSITIVO: Se ben fatta, ottima in quanto non lascia tracce, veloce, indolore (si avverte solo un leggero pizzicore, simile a quello avvertibile con lo schioccare di un elastico).

ELETTROEPILAZIONE - epilazione (cioè fin dalla radice del pelo) con “dosi” minime, ma efficaci allo scopo, oltre che ben tollerate di elettricità: a sua volta distinta in:

ELETTROLISI, in cui il calore è prodotto da “corrente galvanica”.

TERMOLISI O ELETTROCOAGULAZIONE in cui il calore è prodotto da “corrente ad alta frequenza”;

Le due correnti sono usate sinergicamente insieme nel metodo definito “Blend”, dall’inglese “miscela”.

FATTORE NEGATIVO: Entrambi necessitano di un ago. Più fastidiosa della Luce Pulsata, lascia leggero rossore sulla parte e il residuare per qualche giorno di crosticine puntiformi, da curare fino alla loro caduta con una semplice crema decongestionante.

FATTORE POSITIVO: L’elettrocoagulazione, che risale al 1987, ancor prima dell’utilizzo della ceretta, è in grado di risolvere qualunque tipo d’ipertricosi (idiopatica, irsutismo, conseguente a farmaci…..), agisce benissimo sia su pelo scuro che chiaro (anche biondo o bianco), a prescindere dal tipo di pelle (mediterranea, caucasica, nera ecc...) in fase anagen che catagen o telogen, in qualunque parte del corpo ed a tutte le età. Escluso solo il trattamento dei nei e dei soggetti portatori di “pacemaker”.

E’ in questo contesto che l’Elettrocoagulazione continuando a distinguersi, ritorna in auge. per l’importante contributo nella lotta ai peli superflui, in tutti i casi in cui la Fotoepilazione nel corso degli anni ha dimostrato i suoi limiti, scelta, ancora una volta, da chi vuole eliminare radicalmente il problema da cui si sente afflitto.

CONCLUSIONE: L'epilazione specialistica viene eseguita con vari mezzi dalle differenti prestazioni e indicazioni, valutabili secondo il caso in esame sulla base delle attese, delle capacità economiche, di eventuali problemi endocrini e così via. Le tecniche, Fotolisi e Termolisi, sempre più spesso, vengono associate per una maggiore resa sinergica con risparmio di tempo e di denaro.

Importante che alla fine sia possibile eliminare i peli del viso (compresa l'attaccatura dei capelli), nonché del corpo (seno, spalle, braccia, mani, addome, schiena, inguine, gambe, piedi), indipendentemente dalla loro natura, dal sesso ed in qualunque età e, soprattutto, senza lasciare segni.

Nuccia Tramuto - Associazione Culturale I.D.E.A.

