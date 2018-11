Ismett di Palermo

Primo trapianto di fegato all'Ismett di Palermo da donatore "a cuore fermo"

Ismett, M5S: ''Eccellenza italiana, ci congratuliamo con staff sanitario. Ricordiamo anche umanitą del donatore''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2018 - 10:21:08 Letto 459 volte

“L’eccellenza italiana e il progresso della medicina passa anche da Palermo dove l’Ismett ha realizzato per la prima volta in una struttura del Sud un trapianto di fegato da donatore a cuore non battente. Oltre a congratularci con tutto lo staff sanitario che ha ottenuto questo grande risultato, vogliamo esprimere un pensiero al donatore che con il suo grande gesto di umanità e sensibilità ha permesso il trapianto dei propri organi”

La nota dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica sugli importanti risultati ottenuti dal centro Ismett di Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!