Detergenti casa

Prodotti per la casa più tossici delle sigarette?

Uno studio dell'Università di Bergen, in Norvegia, ha dimostrato che l'uso regolare di determinati prodotti domestici sarebbe estremamente dannoso per i nostri polmoni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2018 - 18:53:47 Letto 332 volte

Uno studio dell'Università di Bergen, in Norvegia, ha dimostrato che l'uso regolare di determinati prodotti domestici sarebbe estremamente dannoso per i nostri polmoni.

La ricerca ha riguardato più di 6.000 persone per 20 anni ed è giunta alla conclusione che gli spray detergenti hanno causato lo stesso danno di 20 sigarette al giorno da 10 a 20 anni. Alcune particelle contenute in questi prodotti attaccano le mucose che rivestono il sistema polmonare, deteriorando così la capacità respiratoria nel corso degli anni. Gli scienziati hanno anche capito che le donne erano più colpite rispetto agli uomini. E poiché nessuno studio dimostra che i polmoni delle donne sono più fragili, la spiegazione risiede nella iniqua condivisione delle faccende domestiche.

Gli autori di questo studio riconoscono che il numero di uomini esposti a prodotti per la casa nel loro studio era inferiore a quello delle donne. La ricerca è giunta anche alla conclusione che sia preferibile sostituire prodotti detergenti aggressivi con semplici panni in microfibra e acqua. In ogni caso al di là dei rischi è bene seguire questo consiglio ed utilizzare il meno possibile prodotti con agenti chimici aggressivi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!