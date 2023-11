Trapianti

Record di trapianti all'Ismett di Palermo: 31 interventi nel mese di ottobre

''Non era mai stato effettuato un numero così elevato di trapianti in un solo mese nella storia dell'Ismett'', dichiara Angelo Luca, Direttore dell'Istituto.

Nel mese di ottobre, Ismett-Upmc di Palermo ha realizzato 31 interventi di trapianto, in media uno per ogni giorno del mese. Ad ottobre, presso Ismett sono stati effettuati il 50% di trapianti in più.

"Non era mai stato effettuato un numero così elevato di trapianti in un solo mese nella storia dell'Ismett", dichiara Angelo Luca, Direttore dell'Istituto.

Secondo i dati del Crt, nel 2023 le donazioni d'organo sono cresciute del 30%. Nel 2023, Ismett ha effettuato 166 trapianti dall'inizio dell'anno, compresi 89 trapianti di fegato, 51 di rene, 13 di cuore, 11 di polmone e 2 trapianti multiorgano. Si sono inoltre distinti 35 trapianti da donatore vivente e, tra questi, 25 trapianti di fegato pediatrici.

