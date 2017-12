igiene orale

Rischio di morte prematura per le donne con gengiviti

Attenzione ai denti soprattutto delle donne...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2017 - 16:26:06 Letto 1098 volte

Attenzione ai denti soprattutto delle donne: il rischio di morte prematura aumenterebbe del 12% per le donne già in menopausa che soffrono di gengiviti e periodontiti. Non solo: le donne nella stessa fascia di età dopo il climaterio, che hanno perso tutti i denti, correrebbero pericoli di decessi anzitempo più alti del 17% rispetto alle coetanee con una bocca sana.

I dati emergono da un'analisi dell'università di Buffalo, che ha seguito per 7 anni la salute di circa 55.000 donne. I problemi alle gengive, secondo il rapporto pubblicato sul “Journal of the American Heart Association”, sono in ogni caso legati all'incremento dei rischi di malattie croniche, diabete, cardiopatie e altro.

Una delle teorie è che attraverso la bocca infiammata e le gengive sanguinanti possano penetrare batteri pericolosi, che si diffondono nell'organismo. Gli esperti sottolineano così la necessità di esami dal dentista regolari e di una buona igiene orale.

