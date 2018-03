oli essenziali

Salute e benessere: Energia Alkemica , Oli Essenziali di Cipresso

Gli oli essenziali contribuiscono a ritardare l’invecchiamento, dare energia e forza vitale, rilassare corpo e mente, equilibrare le nostre emozioni, curare diverse patologie, stimolare la vita sessuale.

Gli oli essenziali, sono preziose sostanze liquide dal profumo fortemente concentrato provenienti dalla distillazione a vapore di piante, radici, semi, gemme, ramoscelli, dai rizomi di fusti sotterranei, dal legno della corteccia, dalla resina e dai frutti. Essi hanno molteplici proprietà per il benessere individuale. Gli antichi alchimisti affermavano che gli oli essenziali sono l’anima e la mente delle piante, la parte più pura, energetica e luminosa. Gli oli essenziali puri non sono cosmetici, non sono farmaci ma curano come entrambi. Contribuiscono a ritardare l’invecchiamento, dare energia e forza vitale, rilassare corpo e mente, equilibrare le nostre emozioni, curare diverse patologie, stimolare la vita sessuale. Nonostante siano naturali devono essere giustamente indicati a seconda dei vari problemi. Chi può fare ciò? il medico, il naturopata, lo specialista aromaterapeuta, l’estetista.

A seconda delle diverse competenze l’olio essenziale diventa versatile a seconda delle indicazioni.

Alla domanda: come stai? La risposta può essere: bene grazie!

Spesso è un modo formale di rispondere anche perché, se non siamo ammalati, diciamo di stare bene; invero il benessere non è assenza di malattia: è il raggiungimento di un equilibrio psicofisico che ci consente una condizione bio-psicologica determinata dall’attuale percezione del nostro corpo e delle nostre sensazioni, associata ad un senso di vigore e tono positivo.

Ci vengono in nostro aiuto molti Oli Essenziali, oggi vogliamo parlare dell’ O.E. di Cipresso (Cupressus Sempervirens)

DESCRIZIONE PIANTA

Albero sempre verde i cui rami, di forma conica, crescono regolari puntando verso l’alto fino ad arrivare ad un’altezza che supera i 25m

Simboleggia ordine e struttura. La si trova nei cimiteri perché comunica pace e armonia.

PROPRIETA’

Drenante, espettorante, sudorifero, tonico, vasocostrittore, riequilibrante, diuretico.

USO COSMETICO

Atonia muscolare, per creare creme e sinergie per cellulite, nella formazione di dopo barba e profumi maschili.

AZIONI TERAPEUTICHE

Afonia, crampi muscolari, edemi, emorroidi, vene varicose, tosse spasmodica.

PROPRIETA’ EMOZIONALI

Si usa in tutti i Chakra (cerniera energetica) perché aiuta a ritrovare il centro di sé.

Stabilisce la concretezza, forza psichica, aiuta la concentrazione e la serenità, soprattutto nelle persone distratte ed indecise, perciò denominato l’equilibrista!

Tratto dal libro Energia Alkemica di Caterina Bono

