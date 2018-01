sport

Salute: perché è importante fare sport?

di Valentina Cirrito | Pubblicata il: 15/01/2018

Già nell’antichità era noto il motto latino “mens sana in corpore sano”, infatti, il nostro benessere psicofisico è il risultato di un perfetto equilibrio tra mente e corpo.

Purtroppo questo equilibrio è costantemente minacciato dai ritmi intensi della moderna vita quotidiana, da qui nasce la necessità di ricorrere all’attività fisica e sportiva in generale per cercare di ristabilire il nostro benessere interiore.

È esperienza comune che quando siamo oberati da pensieri oppressivi il ricorrere ad esercizi fisici per distrarci e liberare la mente, ci fa sentire meglio.

I benefici psicologici dello sport si possono dividere in: benefici immediati e benefici a lungo termine.

Tra i benefici immediati troviamo: il rilassamento, la riduzione di stress e ansia e il miglioramento dell’umore. È dimostrato come l’esercizio fisico sia in grado di aumentare l’afflusso del sangue a livello celebrale e di modificare la secrezione di sostanze chimiche da parte dei neuroni migliorandone il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica. Tutto ciò si traduce nel miglioramento dell’umore, riduzione di ansia e depressione e delle prestazioni celebrali.

I benefici a lungo termine sono: sensazione di benessere generale, salute mentale (prevenzione depressione, nevrosi etc), ritarda il declino cognitivo e delle prestazioni motorie, favorisce l’acquisizione di nuove capacità motorie.

Fare sport è dunque un modo per prendersi cura di se, anche un’ora per tre volte a settimana, nella fascia oraria che più è comoda, in tal senso non esistono delle regole, ma è provato che appena si comincia a praticare sport, abbinando una corretta alimentazione, sarà il vostro corpo a chiedervi di muovervi e non potrete farne a meno. Questo perché il nostro cervello associa l’esperienza dello sport in genere ad una conseguenza positiva per il nostro stare bene.

Che si tratti di una passeggiata a passo svelto, o di un’attività di tonificazione fatta in palestra il risultato sarà sempre lo stesso, basta avere chiaro l’obiettivo, che può cambiare nel corso del tempo, e soprattutto è sempre utile farsi seguire da chi è un esperto nel campo, in quanto è fondamentale, in base al tipo di sport e attività che si decide di fare che l’esecuzione dell’esercizio sia corretta.

