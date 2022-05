psicoterapia online

Salute: trovare uno psicologo a Palermo

La nascita di servizi di psicoterapia online ha permesso a tante persone di ottenere per la prima volta sostegno psicologico.

05/05/2022

La salute mentale è diventata negli ultimi anni un argomento di cui si parla più apertamente, anche in seguito agli strascichi della pandemia. Allo stesso tempo, la nascita di servizi di psicoterapia online ha permesso a tante persone di ottenere per la prima volta sostegno psicologico. Nonostante le sedute in rete permettano di scegliere terapeuti in tutta Italia, molti si sentono comunque più a proprio agio con un professionista della propria città. Per esempio, per uno psicologo della stessa area può essere più semplice capire specifiche problematiche legate al contesto socio-culturale di una regione che influiscono sulla salute mentale. Chi è in cerca di un terapeuta per iniziare un percorso di crescita personale, può quindi dare uno sguardo agli psicologi più recensiti di Palermo per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Psicologo online di Palermo: che cosa aspettarsi

Avere la certezza di essere seguiti da un professionista esperto è un primo importante fattore che contribuisce a sentirsi a proprio agio fin da subito. Esaminando i profili degli psicologi di Palermo più recensiti del web, riportati sulla piattaforma Serenis, si nota che tutti hanno almeno dieci anni di esperienza, e alcuni hanno addirittura lavorato nel campo per quindici o vent’anni. Tra gli approcci offerti troviamo quello psicoanalitico e psicodinamico, e quello cognitivo comportamentale, entrambi molto diffusi e dall’efficacia comprovata. Per chi soffrisse di disturbo da stress post-traumatico o volesse lavorare su ricordi non elaborati, c’è anche la possibilità di avvalersi del metodo EMDR. Si tratta di un metodo di introduzione più recente, la cui efficacia su una varietà di disturbi è già stata ampiamente dimostrata.

Per scegliere uno psicologo adatto ai propri bisogni si parte innanzitutto dai problemi o dai disturbi per i quali si cerca assistenza. Gli psicologi con le migliori recensioni a Palermo possono offrire supporto su diverse problematiche, così da aiutare in modo adeguato un’ampia gamma di pazienti. Le specializzazioni includono disturbi comuni come ansia, depressione, stress sul lavoro e rischio burnout, problemi dell’adolescenza e difficoltà all’interno della coppia. Con un alto livello di professionalità e preparazione, e le recensioni degli utenti a garantire la qualità del servizio, ci si può affidare serenamente a uno di questi psicologi per iniziare un percorso di miglioramento personale.

I vantaggi della terapia online

La crescente popolarità della terapia online deriva dai molti vantaggi che offre, grazie ai quali i pazienti spesso la preferiscono alle sedute in presenza. Primo tra questi è certamente l’accessibilità: ci si può collegare a un terapeuta ovunque ci si trovi, basta avere accesso a un dispositivo connesso a internet. È ideale quindi anche per chi non possa spostarsi di casa per problemi fisici, per la necessità di assistere bambini o altri parenti non autosufficienti, oppure semplicemente chi non abbia un’auto o la patente di guida. Questo permette anche di risparmiare tempo e denaro per gli spostamenti, senza contare che le sedute online sono generalmente più economiche rispetto a quelle in studio.

Comunicare con uno psicologo attraverso internet permette inoltre di mantenere un maggiore livello di privacy. Una volta prenotata la seduta per un orario in cui si è soli in casa, non sarà necessario condividere l’informazione con altri. Lo stigma verso la psicologia e i disturbi mentali è purtroppo ancora forte, ed evitare il rischio di imbattersi in un conoscente all’ingresso dello studio è un fattore di sollievo ulteriore.

Trovare sostegno professionale per tanti disturbi, problemi o situazioni difficili da affrontare è sempre più semplice. Il primo passo è spesso arduo, ma come dimostrano le recensioni degli psicologi di Palermo online vale la pena di intraprendere questo percorso. Il benessere psicologico è fondamentale per vivere una vita serena, per questo non va mai trascurato.

