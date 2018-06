acqua contaminata

''San Benedetto'' contaminata, ecco il lotto da non bere. Il Ministero della Salute conferma

Avviato dall'azienda produttrice il programma di richiamo delle bottiglie inquinate presso i luoghi di acquisto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2018 - 13:41:48 Letto 519 volte

Il Ministero della Salute ha avviato la campagna di ritiro di un lotto di acqua "San Benedetto - Fonte Primavera" contaminata, già distribuito in tutta Italia. In una nota ufficiale pubblicata il 19 giugno, il Ministero invita chiunque abbia acquistato bottiglie appartenenti al lotto 23LB8137E, imbottigliato a Gran Guizza di Popoli, con data di scadenza 16/11/2019, a non consumare l'acqua e a riportarla nel luogo di acquisto per il richiamo.

La contaminazione è da idrocarburi aromatici, in prevalenza xilene, trimetilbenzene, toluene ed etilbenzene. La segnalazione al Ministero è giunta direttamente da San Benedetto Spa, che ha disposto il ritiro dal commercio del lotto delle bottigliette da mezzo litro di acqua minerale naturale "Fonte Primavera", “a seguito dei campionamenti svolti dall’autorità sanitaria di competenza su alcune bottiglie prelevate presso un distributore automatico di bevande refrigerate". Il Ministero della Salute assicura che tutti gli altri lotti sono puri e privi di contaminazioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!