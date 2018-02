SanitÓ

Il direttore Virgilio: nostro ospedale sempre pi¨ qualificato in oncologia

La lotta al tumore al fegato segna un passo molto importante grazie all’equipe di epatologi dell’Ospedale Giglio di Cefalù. Cinque sono stati gli innovativi interventi effettuati presso la struttura della cittadina normanna per via laparoscopica mediante la tecnica della fluorescenza o del verde di indocianina (sostanza, innocua per l’organismo, che viene iniettata al paziente 24 ore prima dell’intervento e consente di identificare nel fegato, con precisione, il tumore).

“La resezione epatica, grazie ad una apposita apparecchiatura – spiega il responsabile della chirurgia del Giglio, Marcello Spampinato - viene guidata dalla “fluorescenza” e l’asportazione del tumore viene completata evitando di lasciarne residui, soprattutto in prossimità dei margini di resezione. La indocianina – evidenzia il chirurgo - passa attraverso i tessuti del corpo e viene trattenuta solo nell’area attorno al tumore primitivo o alle metastasi”.

I casi eseguiti, definiti da Vittorio Virgili, direttore generale del Giglio “come uno straordinario passo avanti nella lotta dei tumori al fegato”, saranno presentati al congresso mondiale di chirurgia epato- bilio-pacreatica che si terrà a Ginevra, in Svizzera, a settembre 2018.

“L’unità operativa complessa di chirurgia generale della Fondazione Giglio si colloca così nel panorama nazionale ed internazionale di eccellenza in chirurgia epato-bilio-pancreatica''.

