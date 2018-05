sanità

Sanità, al Sud un pasto in ospedale costa 10 euro in più

Non solo al Sud i tassi di mortalità sono superiori a quelli del Nord Italia, ma per di più un pasto in ospedale costa 10 euro in più.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2018 - 21:02:24 Letto 326 volte

Non solo al Sud i tassi di mortalità sono superiori a quelli del Nord Italia e una persona su 5 non ha nemmeno i soldi per le cure mediche, ma per di più un pasto in ospedale costa 10 euro in più.

È quanto denuncia il presidente dell'Autorità Anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone durante il suo intervento al 18/mo Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici. "Al Sud non si investe meno in Sanità, ma peggio. Nei giorni scorsi l'Anac ha fatto una rilevazione sui costi dei pasti forniti ai pazienti dalle aziende ospedaliere, trovando una differenza enorme tra chi pagava 7-8 euro a pasto e chi pagava 18-19 euro. Stessi pasti pagati il doppio. È in gran parte si è verificato in aziende del Sud, dove costi erano maggiori e servizio non era migliore”, dice Cantone.

Secondo il magistrato, questa situazione "è indice di una sanità che funziona in modo non uguale e non con una logica di simmetria, come ci si dovrebbe invece aspettare visto che siamo tutti cittadini italiani". E i segni di appalti gestiti in modo non trasparente si vede anche da "bandi per l'acquisto dei macchinari che sembrano vestiti cuciti addosso dal sarto", ovvero scritti su misura per chi deve aggiudicarseli. Nonostante ciò, ha concluso, "teniamoci stretto il nostro Sistema Sanitario, teniamocelo perché ci garantisce di essere curati tutti in caso di necessità".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!