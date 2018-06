Sanità, alla Fondazione Giglio di Cefalù un nuovo test per la diagnosi di tumore alla prostata

tumore alla prostata

SanitÓ, alla Fondazione Giglio di Cefal¨ un nuovo test per la diagnosi di tumore alla prostata

Per l'esame ''Ixpi'' basta un campione di sangue. La struttura Ŕ la prima in Sicilia a eseguirlo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 13:35:51 Letto 584 volte

Tecnologia e innovazione alla Fondazione Giglio di Cefalù che ora può vantare, a supporto dei propri pazienti, l'introduzione un nuovo test per la diagnosi di tumore alla prostata denominato "Ixpi". Il test viene eseguito dal centro prelievi del laboratorio analisi della Fondazione su un semplice campione di sangue. L’esito fornisce al medico l’indice di probabilità di tumore alla prostata ancor prima di eseguire la biopsia prostatica, evitando quindi al paziente di essere sottoposto a un esame invasivo. Il laboratorio di Cefalù è il primo in Sicilia a eseguire questo test.

“Nell’ultimo congresso americano di urologia, che si è tenuto a San Francisco - dichiara il professor Patrizio Rigatti - l’Ixpi è stato ritenuto il test diagnostico sulla prostata attualmente più affidabile con una certezza del risultato pari al 90 percento. In caso di esito positivo l’Ixpi ci offre anche l’indice di aggressività del tumore. Non sostituisce - ha precisato Rigatti - il PSA che è l’esame di routine ma quando questo è mosso o sospetto attraverso l’Ixip il medico può definire la diagnosi con accuratezza.

L’Ixpi, ha precisato l’urologo, deve essere preceduto dall’ecografia rettale (Digital Rectal Exam) per determinare il volume della prostata, o dalla risonanza magnetica multiparametrica per evidenziare anche le zone di rischio (Piras), o da entrambi gli esami.

L’innovativo esame viene infatti effettuato sulla base di quattro parametri: livelli sierologici di PSA, livelli sierologia di PSA-Igm (immunoglobine), volume della prostata ed età del paziente. “Processando questi parametri - sottolinea Martino Tinaglia, responsabile del laboratorio analisi - determiniamo il rischio di tumore alla prostata da nullo a molto alto”. “Su un valore di rischio medio - aggiunge Rigatti - viene consigliata la Biopsia”.

“L’urologia di Cefalù - dice il direttore generale Vittorio Virgilio - si conferma un’eccellenza della sanità siciliana sia sotto il profilo della diagnosi che della cura con un equipe di chirurghi di elevata professionalità”. Soddisfazione per l’introduzione di questo nuovo test diagnostico anche dal presidente del Consiglio di amministrazione, Giovanni Albano, “ritenendo l’innovazione in sanità elemento fondamentale per qualificare una struttura”.

L’Ixpi è un esame non rimborsato dal servizio sanitario nazionale con un costo a carico del paziente di 65 euro. Non occorre la prenotazione, viene eseguito a digiuno e al mattino. Il paziente al momento del test deve essere in possesso di altro esame strumentale che indica il volume della prostata, che è uno dei parametri per il calcolo dell’Ixpi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!