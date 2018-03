di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2018 - 18:22:50 Letto 533 volte

Nella foto da sx Giuseppe Scarpulla, Fabio D’Amore, Socrate Pallio, Dario Raimondo, Dario Ligresti.

E’ stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Società italiana di endoscopia digestiva sezione Sicilia. Ne fanno parte, come presidente, Socrate Pallio, mentre, come consiglieri: Dario Raimondo, Giuseppe Scarpulla, Fabio D'amore e Dario Ligresti.

Il rinnovo del consiglio direttivo è avvenuto durante il congresso regionale trisocietario di endoscopia digestiva e gastroenterologia tenutosi a Palermo, a Villa Magnisi.

“Il ruolo dell’endoscopia in Sicilia – sottolinea il neo direttivo - è fondamentale soprattutto in previsione di una rimodulazione delle rete ospedaliera e della costituzione della rete per le emergenze emorragiche gastrointestinali”.

Tra gli Scopi della società SIED ci sono: promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in ambito endoscopico, promuovere l'aggiornamento e la formazione medica ed infermieristica, collaborare con le istituzioni regionali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!