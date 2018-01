cure

Scoperto come si alimentano i tumori

Un team di ricerca della Columbia University di New York guidato dall'italiano Antonio Iavarone ha scoperto il ''generatore di energia'' dei tumori...

04/01/2018

Un team di ricerca della Columbia University di New York guidato dall'italiano Antonio Iavarone ha scoperto il "generatore di energia" dei tumori. Si tratta di una vera e propria "droga" per le masse cancerose. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, consentirà di contrastare i tumori attraverso l'utilizzo di farmaci già esistenti.

Nel 2012 Iavarone, assieme ad Anna Lasorella, aveva identificato una proteina che non esiste in natura e che nasce dalla fusione di altre due proteine, chiamate FGFR3 e TACC3. Dalle analisi di laboratorio era emerso che la proteina di fusione agiva come una sorta di "droga" in grado di scatenare il tumore, di alimentarlo e di legarlo a sé.

“È un fenomeno generale e sono già partite in Francia le prime sperimentazioni di farmaci in grado di bloccare la fusione genica. Adesso è noto il meccanismo che alimenta il motore e che è legato al funzionamento delle centraline energetiche delle cellule, i mitocondri".

