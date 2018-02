infarti

Scoperto un nuovo fattore di rischio per infarti e ictus

Si chiama in sigla CHIP e secondo molti è la più importante scoperta in campo cardiologico da quella sull'uso delle statine per abbassare il colesterolo.

CHIP è infatti una complessa mutazione di alcune cellule staminali, che aumenterebbe i rischi di infarto e ictus del 40-50% tra i portatori e sarebbe proprio l'anello mancante per spiegare i molti casi di infarto in persone apparentemente sanissime. CHIP appare così un fattore di pericolo più significativo del colesterolo alto.

