Sei celiaco? Ecco i metodi per diagnosi veloci e professionali *VIDEO*

Un progetto per l'ottimizzazione della diagnosi della celiachia.

Un progetto per l’ottimizzazione della diagnosi della celiachia. A Palazzo Steri di Palermo nel corso di un convegno si sono affrontate le tante problematiche che purtroppo affliggono i celiaci e ovviamente l’obiettivo del progetto è quello di rendere meno invasivi i metodi di diagnosi della celiachia, migliorare il processo diagnostico attraverso l’implementazione di un database e l'introduzione di strumenti per il trasferimento tecnologico o d’innovazione di processo al settore sanitario…

Il progetto persegue inoltre l’utilizzo di test innovativi non invasivi, già sperimentati in fase clinica ma non ancora diffusi, effettuati, in aggiunta ai test convenzionali, in uno screening di oltre 20000 bambini di Malta e Sicilia.

