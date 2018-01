dieta

Senso di fame, ecco i cibi per riempire lo stomaco in modo sano

Il senso di fame colpisce all'improvviso, solitamente a metà mattina o pomeriggio o anche alla sera, quando siamo seduti sul divano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2018 - 18:05:45 Letto 332 volte

Il senso di fame colpisce all’improvviso, solitamente a metà mattina o pomeriggio o anche alla sera, quando siamo seduti sul divano. In quel momento vorremmo addentare qualsiasi cosa ci capiti sotto i denti, ma purtroppo non sempre è possibile, soprattutto quando si è a dieta post feste natalizie. Ma niente paura, è possibile fronteggiare il buco nello stomaco con cibi sani.

Alcuni alimenti vanno proprio consumati a stomaco vuoto, come nel caso della prima colazione, perché dopo il digiuno consentono di iniziare la giornata con la giusta carica energetica, senza gravare sulla dieta.

Saziarsi in modo salutare è possibile: vediamo come.

Pane integrale: mai trascurare i carboidrati. Importanti quanto gli altri alimenti in un regime alimentare equilibrato, sono fondamentali per darci il senso di sazietà e una carica di energia, soprattutto al mattino. Sì quindi a una colazione sana con un paio di fette di pane integrale a cui aggiungere un velo di marmellata, magari fatta in casa.

Sì al miele: un alimento davvero molto prezioso, capace di potenziare l'attività cerebrale e di aumentare i livelli di serotonina, l'ormone che regola la felicità ed il benessere. Utilizzato per dolcificare una tisana spezza fame o per quella della buona notte, renderà tutto molto gradevole.

Bevande vegetali: il latte ci sazia con dolcezza, ma l'intolleranza al lattosio e la difficoltà di digestione spesso ci fanno dimenticare quanto sia buono e appagante. Preferiamo dunque bevande a base vegetale (soia, mandorla, cocco, riso, avena) che saranno perfette quando, vittime del languorino prima di andare a dormire, potremo consolarci bevendone un bel bicchiere. Il senso di fame si placherà e la gratificazione ci aiuterà a dormire meglio.

Fiocchi di avena: mangiati a colazione nel latte caldo sono veramente gustosi, ma i fiocchi d’avena sono alleati del benessere perché favoriscono in modo naturale l'eliminazione delle tossine, normalizzano la flora intestinale e donando un duraturo senso di pienezza.

Uova: a lungo bistrattate, stanno riconquistando un posto d'onore nelle diete. Ricche di proteine, le uova saziano pur avendo poche calorie (circa 60 a uovo). Ottime da gustare per colazione o anche per merenda per non arrivare all'ora di cena troppo affamati, possono tranquillamente essere mangiate almeno quattro volte a settimana.

Frutta secca: ricca di sali minerali, vitamina E e di grassi amici, la frutta secca migliora l'attività digestiva.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!