Sesso durante la pandemia sei uomini su dieci hanno avuto disfunzioni sessuali

Sei uomini su 10, durante l'isolamento della scorsa primavera, hanno avuto disfunzioni sessuali, che perdurano per il 24% anche se le restrizioni sono ora meno severe.

La pandemia ha provocato una vera e propria battuta d'arresto nella sfera intima di molte coppie.

A segnalarlo è uno studio condotto online nel 2020 dalla Società Italiana di Andrologia (Sia), i cui primi risultati vengono diffusi oggi in occasione dell'avvio di Keep in Touch 2021, un ciclo di incontri sul web per chiarire i dubbi sulla salute maschile in tempo di pandemia. Dopo la prima puntata dedicata alle disfunzioni sessuali, sono previsti altri 9 appuntamenti a cadenza quindicinale, il giovedì dalle 19 alle 20.

"L'arrivo della pandemia - evidenzia Alessandro Palmieri, presidente Sia - ha impattato in maniera inevitabile anche sull'attività sessuale. Sono stati molti i fattori che hanno messo a dura prova l'eros. A cominciare dall'ansia e dalla preoccupazione su 'cosa accadrà', l'eccessiva vicinanza con il partner o l'eccesso di distanza per le coppie non conviventi".

"Per questo - precisa Palmieri - abbiamo deciso di indagare la soddisfazione sessuale attraverso uno studio clinico condotto online durante il primo lockdown, coinvolgendo 2692 persone da tutte le Regioni. I dati mostrano che in quarantena il 59% degli uomini, ha avuto disfunzioni sessuali. Non abbiamo rilevato differenze in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, le Regioni con il più alto tasso di casi di Covid-19, né fra il personale sanitario. La funzione sessuale è migliorata quando le restrizioni sono state allentate, ma il 24% degli uomini ha confermato di avere ancora difficoltà".

"Numerose rilevazioni - aggiunge - confermano anche una diminuzione dell'attività sessuale durante la quarantena, tanto che solo 1 uomo su 5 afferma di aver mantenuto un livello di attività sessuale quasi uguale al periodo pre-Covid e 8 su 10 ammettono un calo del desiderio".

Fonte: Ansa

