Sì alla curcuma: migliora la memoria e l'umore

C'è un motivo in più per amare il curry: la curcuma fa migliorare la memoria e l'umore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2018 - 15:21:10 Letto 303 volte

C'è un motivo in più per amare il curry: la curcuma fa migliorare la memoria e l'umore. Ed ecco perché in India ci sarebbero migliori performance cognitive e meno malati di Alzheimer. È il risultato di una ricerca condotta dall'Università della California pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry.

Sono stati coinvolti nello studio 40 adulti tra i 50 e i 90 anni con lievi disturbi della memoria. Sono stati divisi in due gruppi: ad uno è stato assegnato un placebo e all'altro 90 milligrammi di curcumina, per due volte al giorno per 18 mesi. I test di memoria per chi aveva assunto curcuma erano migliori del 28%. Inoltre, avevano avuto un lieve miglioramento dell'umore e meno segnali delle proteine amiloidi e tau nell'amigdala e dell'ipotalamo, regioni del cervello che controllano le funzioni emotive e della memoria. Queste due proteine sono associate alle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

"Esattamente come la curcumina esercita i suoi effetti non è certa, ma potrebbe essere dovuta alla sua capacità di ridurre l'infiammazione cerebrale, che è stata collegata sia alla malattia di Alzheimer sia alla depressione maggiore", ha detto Gary Small, primo autore dello studio.

