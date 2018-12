Sicilia IN-FORMA

Si è svolta a Palermo la terza edizione del congresso Sicilia IN-FORMA

Si è svolto a Palermo un interessantissimo Convegno, interamente dedicato al Benessere, dal nome Sicilia IN-FORMA, giunto già alla terza edizione.

Organizzatrice la Presidente dell’Associazione IDEA (Iniziativa Dermoestetisti Associati), Dott.ssa Caterina Bono, che, da brava manager nel settore, ha saputo coinvolgere medici ed operatori tecnici vari, giunti da diverse parti d’Italia e non solo.

A presentarlo l’Avv. Giulio Cusumano, cui, da perfetto consigliere comunale, sta particolarmente a cuore l’aspetto culturale per la nostra città e il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dott.Salvatore Amato, a supporto scientifico della splendida iniziativa.

Filo conduttore del Convegno, il benessere sotto varie forme, da perseguire attraverso il riequilibrio energetico tra mente e corpo, più volte minato nel corso della vita, col ricorso a tecniche varie: “Psicosintesi” (relazione della Dott.ssa Donata Randazzo, Palermo ); “Psicoquantistica” (relazione del Dott. Vittorio Paolo, Palermo, tecniche di “massaggio con coppettazione” secondo il Dott. Roberto Marracci (Roma), il linfodrenaggio metodo vodder di Ivana Pagliaro (estetista Palermo), gli ultrasuoni HIFU, nel trattamento della senescenza cutanea del Dott. Claudio Cascio, il massaggio fetale del Dott. Rodrigo Perez Cisternas (Spagna), in grado di interferire col sistema neurovegetativo, attraverso il richiamo mnemonico, sul vissuto primordiale durante la gestazione; che il nostro carattere ed i nostri comportamenti siano influenzati dalla gestazione. È un principio fortemente sostenuto anche ne..“La bellezza del corpo e le rughe dell’anima” dalla Dott.ssa Paola Avallone, Roma; altri interventi: “Bellezza ed Antropologia” a cura della Dott.ssa Angela Maria Callari, lo “Yoga della risata” di Giuseppe e Marco Li Vigni. Impossibile non riconoscere come l’essere umano sia un tutt’uno “cervello, mente, corpo, cuore, spirito, anima” e la sua relazione col mondo esterno, che, sin dalla nascita, influenza con la sua energia tutta la sua attività. Importante, quindi, indirizzare il nostro benessere ad un equilibrato rapporto energetico globale; a proposito di energia, si è parlato anche dei raggi infrarossi lontani (FIR), scientificamente testati e approvati dal Ministero della Sanità, in grado di attivare processi benefici nel nostro corpo, attraverso semplici indumenti da indossare facilmente, sia di giorno che di notte; rimanendo sempre sul tema, come non parlare del Sole: la nostra prima fonte di energia, senza la quale non sarebbe possibile alcuna forma di vita, a cura del Dott. Giuseppe Compagno ...”Sole e Vitamina D” che, dopo un’accurata disquisizione, ci ha insegnato come assumerla al meglio, per renderla più efficace.

Altro Muster dell’estetica oggi è l’Aromaterapia, terapia attraverso gli olii essenziali tratti dalle piante officinali, che, grazie alla funzione transdermica di cui è dotata, può interagire realmente con la nostra mente ed il nostro corpo. Difficile non notare il collegamento del nostro olfatto con delle emozioni vissute. Gli odori degli oli sono, infatti, in grado di guidare la nostra mente in una direzione o nell’altra. In particolare è stato ripresentato il libro “Energia Alkemica di Caterina Bono, ad oggi tradotto anche in Inglese e Spagnolo, di facile consultazione per gli operatori del settore e non e che ha ricevuto il plauso di medici, estetiste e naturopati".

Non può esserci benessere senza un’alimentazione sana scevra di zuccheri, sale, addittivi , conservanti, zuccheri e farine raffinate…. tutte sostanze fortemente presenti nelle bibite e nell’alimentazione per l’infanzia (veedi relazioni di: Dott.ssa Anna Lucania (Palermo), Dott.ssa Flavia Cascio (Palermo), Dott. Massimiliano Baccanelli (Roma), Dott. Fabio Liga (Palermo).

Il Dott. Massimiliano Baccanelli, dopo l’intervento del primo giorno sul “benessere attraverso la conoscenza del microbiota”, si è soffermato sulla validità del ruolo assunto dall’estetista come “costode del benessere in collaborazione col medico estetico”. Il rapporto medico-estetista, pur rimanendo nell’ambito delle proprie competenze, come sottolineato dal Dott. Amato Salvatore, diventa sempre più importante, soprattutto nell’approccio ai trattamenti non invasivi in estetica oncologica, come ribadito, anche secondo esperienza personale, dal Dott. Antonio Di Benedetto (Spagna).

Ritornando all’estetica più semplice, il maestro Pino Ciacia ci ha invitati a sbizzarrirci con variopinte parrucche, non più interpretate come tristi sostituti, bensì come comuni accessori di bellezza ( insegnandoci anche come utilizzarle), che rallegrino le nostre giornate anche secondo il nostro umore e...sappiamo bene come l’aspetto estetico influenzi il nostro approccio con gli altri; ci ha anche dilettati con una serie di trucchi sposa sì, ma a tema, offrendo, con le acconciature, dei fiori alla Presidente organizzatrice e...un omaggio natalizio augurale a tutti noi; ha chiuso il Convegno una variegata sfilata di trucchi artistici e scenici con effetti speciali, ad opera delle allieve dell’Accademia Cinematografica di Salvo Bartolone.

