Smartphone e tablet sotto i 12 anni creano rischi per la salute

L'utilizzo di smartphone e tablet in modo precoce, ovvero al di sotto dei 12 anni, aumenta il rischio di sviluppare alcuni disturbi.

Pubblicata il: 09/06/2018

L’utilizzo di smartphone e tablet in modo precoce, ovvero al di sotto dei 12 anni, aumenta il rischio di sviluppare disturbi come ansia, depressione infantile e maggiore impulsività. Il monito arriva dall'ultimo numero di “A Scuola di Salute”, il magazine digitale realizzato dall'Istituto Bambino Gesù per la salute del bambino e dell'adolescente.

L'Osservatorio nazionale adolescenza ha condotto una ricerca sulla dipendenza creata dal loro utilizzo ed è stato dimostrato come la sovraesposizione sotto i 12 anni possa causare gravi conseguenze per lo sviluppo del bambino. È stato calcolato che il 98% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni possiede uno smartphone già a partire dai 10 anni. Inoltre, 3 adolescenti su 10 hanno utilizzato dispositivi di questo genere ben prima dei 12 anni.

"Maggiore possibilità di sviluppare disturbi psicopatologici come depressione infantile e ansia, aumento dell'impulsività e diminuzione della capacità di autocontrollo, sono solo alcuni dei rischi che si possono correre in caso di utilizzo precoce. Il pericolo scende se i dispositivi si utilizzano sopra i 12 anni, ovvero quando inizia lo sviluppo cerebrale della corteccia pre-frontale che controlla gli impulsi e la consapevolezza delle conseguenze delle azioni proprie e degli altri". Per gli esperti del Bambino Gesù, quindi, sarebbe meglio utilizzare solo alcune App dedicate all'infanzia e gli e-book, così da educare all'uso con gradualità.

