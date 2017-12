smettere di fumare

Smettere di fumare, un test sceglie le terapie su misura

Un test genetico consentirà di definire percorsi terapeutici personalizzati per riuscire a smettere di fumare più facilmente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 17:05:47 Letto 509 volte

Un test genetico consentirà di definire percorsi terapeutici personalizzati per riuscire a smettere di fumare più facilmente. È questa la conseguenza più evidente di uno studio dei ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano, pubblicato su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature.

In particolare, lavorando su un semplice prelievo di sangue, i ricercatori hanno individuato le caratteristiche genetiche individuali che influenzano il rischio di diventare dipendente dal fumo di sigaretta o anche la difficoltà a smettere di fumare pur con l'aiuto di una terapia farmacologica. Alcune variazioni nel DNA, specifiche per ciascun individuo, localizzate nei geni che determinano i recettori della nicotina - spiegano i ricercatori - sono risultate associate con il rischio di diventare dipendenti proprio dalla nicotina. In particolare, alcune di queste variazioni determinano anche un' aumentata difficoltà a smettere di fumare in pazienti che hanno assunto degli specifici trattamenti farmacologici antifumo e hanno ricevuto un apposito supporto psicologico.

I risultati dello studio hanno anche confermato che smettere di fumare e soprattutto “non riprendere” non è facile. Infatti, benché poco dopo l'inizio della terapia antifumo oltre il 70% dei soggetti è riuscito a smettere di fumare, a un anno dall' inizio del trattamento, molti sono ricaduti nella dipendenza dal fumo e solo il 47% dei soggetti ha smesso definitivamente.

"Questi risultati - afferma Francesca Colombo, ricercatrice dell'Unità di Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica dell'INT, oltre che coordinatrice dello studio - rappresentano il primo passo verso l'individuazione di un profilo genetico individuale, sulla base del quale si potrà definire un percorso terapeutico di disassuefazione dal fumo il più personalizzato possibile". "In questo modo si potrà aumentare il numero di pazienti che beneficeranno delle varie terapie antifumo disponibili - osserva Roberto Boffi, Responsabile della Pneumologia e del Centro Antifumo dell'INT - diagnosticando al meglio la tipologia di fumatore che si rivolgerà a noi, così da aiutarlo concretamente nel suo tentativo di cessazione e a ridurre al contempo l'incidenza delle malattie fumo-correlate".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!