Tatuaggio e Piercing

Tatuaggio e Piercing

Considerate in passato pratiche confinate a minoranze "ribelli", oggi i tatuaggi e i piercing sono diventati una vera e propria tendenza che coinvolge molti giovani e ma anche persone più adulte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2018 - 10:30:25 Letto 1125 volte

Considerate in passato pratiche confinate a minoranze "ribelli", oggi i tatuaggi e i piercing sono diventati una vera e propria tendenza che coinvolge molti giovani e ma anche persone più adulte.

Purtoppo però con l'esplosione di questo fenomeno ha fatto seguito il proliferare di tatuatori ed "esperti in piercing" improvvisati e poco professionali.

Affronteremo i due argomenti distintamente spiegandone le caratteristiche e i possibili rischi ai quali si può andare incontro.



Tatuaggio

Tatuaggi temporanei, semipermanenti e permanenti

Quelli temporanei vengono fatti utilizzando per lo più colori naturali come l'henneh, sostanza originaria di colore rosso aranciato prodotta dalle foglie di un arbusto del nord Africa.

Sono molto di moda e sicuramente la scelta migliore per quelle persone indecise che vogliono provare prima di farsi un vero tatuaggio permanente.

La durata infatti può variare da qualche giorno a qualche settimana a seconda della concentrazionje di pigmento.

I semipermanenti hanno durata variabile a seconda del tipo e della qualità di pigmento impiegato e della profondità a cui viene impiantato il colore.

Sono utilizzati per lo più per marcare le sopracciglia ed il bordo delle labbra. I tatuaggi permanenti durano una vita ed è bene ricordarselo poichè l'unica possibilità di rimozione è tramite chirurgia o laser; se il pigmento non è dei migliori poi, tendono a sbiadirsi lentamente nel tempo.

Il disegno viene inizialmente tracciato a matita sulla parte interessata e successivamente inciso con aghi sterilizzati imbevuti di inchiostro particolare penetrando abbastanza in profondità nella pelle. Per tatuaggi molto grandi spesso sono necessarie più sedute.



• L'henné

Tatuaggi usa e getta, belli ma…

Che il tatuaggio sia tornato di moda si sa, ma molte persone non amano fare una scelta così definitiva e permanente, per cui scelgono i tatuaggi all'henné.

I "mehendi", venivano nelle tribù berbere per adornarsi prima di cerimonie particolari, come ad esempio il matrimonio.

Il grande successo di questo tipo di tatuaggio è dovuto al fatto che, dopo due o tre settimane scompare completamente, permettendo così di essere rifatto, cambiato con un altro soggetto o di restare con la pelle libera da disegni fino a quando non torna la voglia di riprovarci.

Ma non esistono solo aspetti positivi e anche i tatuaggi all'hennè, come quelli fatti con l'ago, possono avere il risvolto negativo della medaglia.

Bolle, allergie, rossori... anche i tatuaggi temporanei possono fare male e provocare dermatiti allergiche. Il tatuaggio scompare, ma lascia al suo posto una chiazza rossastra o vesciche.

La causa di questi problemi non è l'hennè, ma la parafenilendiamina, una sostanza chimica che spesso viene diluita nel colorante di origine vegetale perché riduce i tempi di fissaggio del tatuaggio, lo fa durare di più e rende i colori più brillanti.

Quindi come si può fare per essere sicuri?

• Rivolgetevi sempre a centri specializzati che vi diano assicurazioni sulle sostanze che vengono utilizzate.

• Scegliete colori tenui, nelle tonalità dei marroni e degli arancio, le tinte naturali di questo composto, sarete più sicuri che non sono stati aggiunti additivi chimici.

• Evitate tatuatori improvvisati "da spiaggia".

• Non fate mai tatuaggi all'hennè se al composto viene aggiunta la parafenilendiamina



Consigli per sottoporsi con tranquillità al tatuaggio

• Recatevi da tatuatori professionisti che assicurino la sterilizzazione del materiale utilizzato e la massima qualità dei pigmenti.

• Il tatuaggio è un'arte; poiché la rimozione del tatuaggio non è cosa semplicissima, accertatevi che il tatuatore sia artisticamente competente.

• Se non siete più che certi di volere un tatuaggio permanente evitatelo; se proprio volte provare, fatelo in una zona poco visibile ai vostri occhi (schiena, arti inferiori); raramente ci si stanca di un tatatuaggio che vedono solo gli altri.



Rimozione del tatuaggio

A volte capita, e purtroppo non raramente, di farsi fare un tatuaggio, e poi non accettarlo più.

Che cosa fare?

La rimozione del tatuaggio può esser fatta in due modi:

Chirurgicamente

Consiste nell'asportazione completa del tatuaggio.

Se il tatuaggio è di notevoli dimensioni ciò comporta la rimozione in più tempi. Ne deriva sempre una cicatrice di lunghezza e maggiore rispetto a quella del tatuaggio.

La tecnica chirurgica è oggi poco utilizzata per gli esiti cicatriziali. Si pratica in anestesia locale rimuovendo il tatuaggio e la cute interessata.

A seconda della grandezza e della sede, l’intervento viene effettuato in un tempo unico o in più sedute.

Talvolta è necessario anche utilizzare tecniche di chirurgia plastica. Attualmente l’intervento può essere giustificato, forse, dalla rapidità e dalla radicalità dell'asportazione del tatuaggio. Tale risultato però ha un prezzo alto da pagare: una o più cicatrici evidenti!



Laser

Laser come il CO2 e l'Erbium , sono ablativi, colpiscono l'acqua dei tessuti eliminando le cellule in maniera non selettiva.

I tatuaggi, che sono comunque profondi, possono essere sì eliminati con questa metodologia ma spesso si assiste ad esiti discromici e atrofico-cicatriziali. Per questo tale tecnica non viene più molto utilizzata.



Oggi la metodica laser più sfruttata è quella che utilizza il meccanismo di fototermolisi selettiva utilizzando lunghezze d'onda peculiari e potenze di emissione del raggio laser molto elevate per tempi infinitesimi nell'ordine di nanosecondi. Tali laser sono denominati Q-Switched .

Questa tecnica permette di ottenere la frammentazione del pigmento colorato e la sua progressiva eliminazione per mezzo di degradazione attraverso cellule "spazzino" o con eliminazione transcutanea.

L'enorme vantaggio di tale metodica è quello di limitare enormemente l'effetto termico sui tessuti circostanti e quindi ottenere un brillante risultato estetico. Il processo di asportazione del tatuaggio è graduale e prevede diverse sedute.

E' importante sottolineare la gradualità dell'asportazione per ridurre al minimo i rischi di una inestetica cicatrice.



Elettrosalatura

E' una nuova tecnica basata sull'uso di sale sulla zona tatuata e successivi peelings diatermici eseguiti con elettrocoagulatori programmabili.



Tipi di laser

• Alessandrite: per eliminare il colore blu, il nero, il verde.

• Ruby laser: per eliminare il nero, il blu, il verde.

• Pulsed dye laser: per eliminare il giallo, il rosso, l'arancione e il viola.

• Nd yag (1064 nm): per eliminare il blu, il nero, l’arancione, il viola e il rosso.



Costi e risultati

La rimozione avviene in più sedute (in genere dalle 3 alle 8 sedute) a seconda del tipo di colore, tipo di pigmento e profondità del tatuaggio.

• Per poter valutare i risultati è necessario attendere dalle 4 alle 8 settimane. Infatti la resa estetica del trattamento varia in base al tipo di pelle e alla composizione dei pigmenti utilizzati.

• Il costo del trattamento varia dai 250 ai 500 euro a seduta, a secondo del numero dei colori e della grandezza del tatuaggio.



Piercing

La moda del piercing (dal verbo to pierce: forare) è dilagata anche in Italia, e anche da noi sono decine di migliaia le persone che hanno deciso di farsi "traforare".

Orecchie, ombelico, naso, lingua... i tipi di piercing sono infiniti e diverso è il dolore che viene avvertito durante l'applicazione.



Zone di applicazione

Orecchie: dolore medio. Il padiglione auricolare è tutto coperto da una fila di orecchini, molto diffuso soprattutto fra le ragazze.

Naso:dolore medio/alto. Viene applicato un anello in vari punti ai lati del naso. Se si toglie il piercing, il buco tende a richiudersi molto in fretta e non lascia il segno.

Narici: dolore medio/alto. Viene applicato nella pelle che si trova sotto la cartilagine nasale tra le due narici (tipo "toro")

Ombelico: dolore medio. Di origine araba ed induista è molto praticato dalle donne.

Lingua: dolore medio/alto. E' una sfera metallica che viene inserita nella lingua, anche questo tipo di piercing è molto diffuso.

Labbra: dolore alto. Posto sulle labbra inferiori o superiori, non è molto diffuso e può provocare gonfiore.

Sopracciglia: dolore medio. E' sicuramente uno dei piercing più diffusi.

Capezzolo: dolore alto. Dicono che accresca la sensibilità...

Genitali: dolore altissimo. Fra tutti i tipi di piercing è uno di quelli più dolorosi e pericolosi.

Denti: dolore alto. Lanciato da Madonna, il brillantino incastonato nei denti. Può essere praticato solo da un dentista.



Piercing e rischi per la salute

I centri specializzati dovrebbero seguire le linee guida stabilite dal Ministero della Sanità, ma la prudenza non è mai troppa.

La sterilizzazione degli strumenti non è sufficiente per evitare infezioni e gli stumenti devono essere monouso.

Da questo punto di vista, il piercing è meno rischioso di un "buco" tradizionale, effettuato con la pistola, proprio perché quest'ultima non è monouso, né può essere sterilizzata.

Le infezioni e le crisi di rigetto, poi, possono sopraggiungere anche in caso di perfetto adeguamento alle procedure. Zone particolarmente sensibili, come la lingua, tendono a gonfiarsi e infiammarsi. Nei casi più accentutati, è necessario contattare il proprio medico, che potrà prescrivere una terapia antibiotica.

Chi soffre di cardipatie congenite potrebbe sviluppare l'endocardite, una grave complicazione causata dall'immissione nel circolo sanguigno di germi. In questi casi è meglio contattare il medico prima di sottoporsi all'applicazione e chiedere il suo consenso.



E ora che conosci la mappa del dolore, leggi tutti i rischi per la tua salute!

Una moda pericolosa?

Anche se in Italia esiste una normativa che detta le linee guida sulle norme igieniche e di sicurezza necessarie, queste regole di fatto non sempre vengono applicate e i piercing vengono eseguiti molto spesso da dilettanti che non si preoccupano affatto della salute dei loro clienti.

Vediamo insieme cosa è bene sapere:

Per evitare di contrarre malattie ed infezioni è fondamentale:

1. Rivolgersi a centri specializzati che rispettino le linee guida stabilite dal Ministero della Sanità.

2. Controllare che chi pratica il piercing utilizzi solo strumenti monouso (infatti non è sufficiente la sterilizzazione).

3. Non farsi mai fare un piercing utilizzando una pistola spara orecchini (quella che normalmente usano i gioiellieri) perché non è sterilizzabile.

4. Essere consapevoli dei rischi possibili di rigetto e di tutte le problematiche che potrebbero insorgere.



Epatite B, epatite C, AIDS

Sono i tre rischi più gravi. Infatti il piercing può essere fonte di trasmissione di queste malattie. Recentemente una giovane mamma siciliana ha rischiato di morire per un semplice buco all'orecchio, infatti da piccola non era stata vaccinata contro l'epatite e il piercing le ha provocato prima l'epatite virale e poi il coma profondo. Ha potuto salvarsi solo con un trapianto al fegato. Non vogliamo fare del terrorismo psicologico, ma è importante non mettere a repentaglio la propria vita solo per una "moda".



Cardiopatie

Ultimamente la ormai grande diffusione del piercing ha permesso di rilevare quanto questa pratica possa essere pericolosa per le persone con cardiopatie congenite, difetti alle valvole cardiache (stenosi, insufficienza ecc), ma soprattutto portatori di protesi valvolare.

Seppur molto raramente infatti, c'è il rischio che si sviluppi l'endocardite, una grave complicazione causata dall'immissione nel circolo sanguigno di germi che attecchiscono in prossimità delle valvole cardiache creando un focolaio di infezione che distrugge il tessuto valvolare e le cui conseguenze possono anche essere mortali.

Per queste persone dunque sarebbe ragionevole rinunciare al piercing, ma se proprio non se ne può fare a meno occorre osservare una profilassi antibiotica facendosi poi applicare il piercing in un ambiente il più asettico possibile in modo da evitare possibili infezioni a seguito di sanguinamento.



Disturbi vari

Il piercing all'orecchio, ad esempio, può talvolta cambiare il carattere e turbare la salute. Infatti, se fatto nei punti "sbagliati", è in grado di scatenare l'aggressività nascosta, di aumentare la timidezza e addirittura negli adolescenti di interferire sullo sviluppo cerebrale.

L'allarme è stato lanciato recentemente da un esperto di agopuntura e direttore della scuola di medicina cinese di un famoso ospedale di Roma.

Oltre alle possibili infezioni si scoprono, a sorpresa, altri pericoli: disturbi visivi, turbe della fertilità e, per le donne, aumento dei dolori mestruali.

La causa di tutto questo risiede nel fatto che sull'orecchio ci sono molti punti energetici e una stimolazione continua, come quella esercitata da un orecchino, può scatenare simili effetti indesiderati. Ovviamente questi saranno più forti nei soggetti predisposti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!