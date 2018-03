denti

Tè alla frutta e bevande acidule sono un rischio per la salute dei denti

Sorseggiare bevande acidule rappresenta una minaccia rilevante per la salute dei denti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 11:49:35 Letto 366 volte

Sorseggiare bevande acidule come i tè aromatizzati alla frutta o l'acqua aromatizzata, ma anche bevande zuccherate e light (senza zucchero, ma dolcificate), e poi ancora i concentrati di frutta, o i liquori, rappresenta una minaccia rilevante per la salute dei denti. È associato al moltiplicarsi (fino ad 11 volte) del rischio di erosione dentale, ovvero la perdita della sostanza dura dei denti, e può rovinare lo smalto. Lo rivela una ricerca che ha coinvolto oltre 300 persone ed è stata pubblicata sul British Dental Journal.

La ricerca è stata svolta presso il prestigioso King's College di Londra e condotta da Saoirse O'Toole. L'abitudine peggiore è consumare queste bevande lentamente, assaporandole, trattenendole in bocca e consumarle lontano dai pasti, perché durante la masticazione si produce saliva che può contrastarne l'acidità di queste bevande e quindi gli effetti nocivi per i denti.

L'erosione dentale è la perdita progressive della sostanza dura dei denti a causa di processi chimici che non coinvolgono l'azione di batteri. L'acidità di cibo e bevande è il fattore critico, (mentre lo è meno lo zucchero in essi contenuto che è però implicato, insieme ai batteri, nel processo di formazione di carie, diverso dall'erosione). La dieta, gli stili di vita e l'ambiente e in alcuni casi anche i farmaci possono contribuire all'erosione. Gli esperti hanno studiato alimentazione e stili di vita di oltre 300 pazienti con grave erosione dei denti e visto che il problema aumentava all'aumentare del consumo di bevande acidule - specie se consumate fuori pasto - e con l'abitudine di trattenerle in bocca per assaporarle. Altro fattore di rischio è emerso essere il consumo di sottaceti o snack, specie se sbocconcellati, masticati lentamente. Si può arrivare a un aumento di oltre 11 volte il rischio di erosione dei denti bevendo acqua con una fettina di limone o tè caldo alla frutta due volte al giorno lontano dai pasti.

Ci sono tante azioni per contrastare l'erosione dei denti, spiega Russ Ladwa, che presiede la British Dental Association: consumare in minore quantità bevande acidule, specie se lontano dai pasti. Evitare di sorseggiarle calde, ma farle raffreddare e berle tutte in un colpo. Usare la cannuccia per bere perché così facendo si riduce di molto il contatto del liquido con i denti. Limitare il consumo di queste bevande al pasto, perché la masticazione del cibo favorisce la formazione di saliva che contrasta la loro acidità. Alcuni cibi come i formaggi sono particolarmente indicati per questa azione di contrasto. Prediligere bevande come acqua semplice, tè non aromatizzato, latte e caffè. Infine, usare dentifrici al fluoro e colluttori può ridurre il rischio di erosione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!