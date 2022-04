cancro al seno

Tumore al seno, Ema approva nuova combinazione di farmaci per la neoplasia più frequente

Secondo uno studio di fase 3 la terapia ha diminuito il rischio di recidiva del cancro al seno del 32%.

08/04/2022

L'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, ha dato il via libera ad una nuova combinazione di farmaci per il trattamento del tumore al seno in fase iniziale.

La cura andrebbe a colpire i recettori ormonali e contestualmente a inibile il recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (Her2-), con linfonodi positivi e ad alto rischio di recidiva. Si tratta del tumore mammario più frequente.

Secondo uno studio di fase 3 la terapia con la molecola abemaciclib insieme alla terapia endocrina standard ha diminuito il rischio di recidiva del cancro al seno del 32% rispetto alla sola terapia endocrina. Questo beneficio corrisponde a una differenza di sopravvivenza libera da malattia invasiva a due anni del 3%.

