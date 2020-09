Salute e alimentazione

Una corretta alimentazione contribuisce a controllare l'invecchiamento cutaneo e a prevenire le rughe

di Palermomania | Pubblicata il: 02/09/2020 - 15:31:08 Letto 2145 volte

Una cura particolare va dedicata alla colazione del mattino.

BEAUTY BREAKFAST

Guerra "non stop" alle rughe con i cibi che stimolano la produzione di collagene ed elastina, idratano in profondità, proteggono i capillari.

La colazione del mattino rappresenta una fonte di energia per l'organismo, ma anche concentrato di sostanze benefiche per il turgore e la luminosità della pelle. Ai nemici della freschezza cutanea dermatologi e nutrizionisti rispondono con armi che sempre più frequentemente arrivano dalla natura:

vitamine, enzimi, acidi grassi insaturi, principi attivi antiossidanti, sono tra gli "ingredienti" principali delle "ricette" beauty.

Capillari e ossigeno

Ma quali sono i cardini del benessere cutaneo? Fondamentale, spiegano i dermatologi dell'ISPLAD, il microcircolo, vale a dire la rete dei piccoli vasi sanguigni che hanno il compito di portare sangue, e quindi ossigeno, ai tessuti. Questi tubicini, detti capillari, devono essere mantenuti il più possibile elastici: solo in questo modo, intatti, si stringono e si dilatano regolarmente, favorendo il corretto flusso sanguigno e il fisiologico ricambio cellulare. Alterazioni del microcircolo sono all'origine di inestetismi quali la couperose, la secchezza cutanea o, al contrario, un'anomala produzione di sebo nelle forme acneiche.

Per regolarizzare il microcircolo si consigliano alimenti ricchi di flavonoidi, antocianosidi, vitamina C, presenti soprattutto nei frutti di bosco (mirtilli, ribes nero, lamponi, freschi o in confettura) che fanno parte degli alimenti tipici del breakfast.

Le virtù del caffè

Ma anche il caffè, owiamente in dosi calibrate, tonifica i vasi sanguigni e aumenta la velocità del flusso ematico, grazie al suo ingrediente principale, la caffeina. Tutto ciò significa migliore ossigenazione dei tessuti e pelle più tonica. Ma non basta: la caffeina giova anche a chi soffre di cellulite in quanto accelera l'assorbimento dei grassi.

Relax e felicità con la cioccolata

Tra le bevande della prima colazione un ruolo insostituibile è quello del latte, che non solo è ricchissimo di calcio, prezioso per le ossa di bambini e anziani, ma contiene aminoacidi che stimolano la produzione di collagene ed elastina, indispensabili per la freschezza cutanea. Una buona quota di flavonoidi, potenti antiossidanti che si oppongono ai radicali liberi, è presente nel cacao. Nella cioccolata troviamo invece magnesio e triptofano, due alleati contro le rughe perché fonte di distensione e benessere. Il primo è rilassante e combatte le contratture muscolari da stress, mentre il secondo è un precursore della serotonina, l'ormone della felicità.

Idratazione profonda

Vitamine A, C e del gruppo B stimolano l'attività dei fibroblasti, le cellule che producono il collagene e l'elastina, mentre la C e la E, insieme con i flavonoidi e i polifenoli, guidano la “hit parade” degli antiossidanti. Un capitolo importantissimo è quello dell'idratazione, che è legata agli acidi grassi omega 3 e 6 e all'acido gammalinolenico (GLA).

Il trionfo della vitamina C

La carrellata sul beauty breakfast proposto dall'ISPLAD, continua con l'esame delle proprietà benefiche per la pelle di alcuni dei "basic" della colazione del mattino. Trionfo della vitamina C in arancio e pompelmo. Le sue virtù? Combatte i radicali liberi, migliora l'elasticità dei vasi sanguigni e la motilità dei capillari, di conseguenza è utilissima per il metabolismo cutaneo e il ricambio cellulare, regola la produzione di melanina ed è quindi indicata nel trattamento delle discromie cutanee (macchie scure e chiazze bianche).

Infine, stimola il sistema immunitario e aumenta le naturali difese dell'organismo. “Overdose” di vitamina C nel kiwi, ricco anche di vitamine A ed E, con eccellenti proprietà lassative.

Nessun limite alla frutta

Si chiama bromelina l'ingrediente-base dell'ananas: è antiedemigeno, antinfiammatorio e si oppone alla ritenzione idrica presente, per esempio, nella cellulite. Betacarotene, precursore della vitamina A, nelle fragole, nel melone e nel mango. Il pigmento si stratifica nella cute e la protegge dai raggi ultravioletti. Vitamine A e C, antocianosidi e flavonoidi, ideali per la stimolazione del microcircolo, caratterizzano il mirtillo. Quanto alla mela, il frutto che ha ispirato il famoso detto "Una mela al giorno leva il medico di torno", è ricca di vitamine A e C, oligoelementi, sali minerali. Contiene anche la quercetina, che migliora l'assorbimento di ossigeno nell'organismo e stimola la capacità polmonare. Ha anche proprietà antiage grazie a flavonoidi e polifenoli.

Pane e burro: intramontabili

Energia pronta nel pane , ricco di amido, uno zucchero che dà in tempi veloci la carica necessaria dopo il riposo notturno. Nella versione integrale è ricco di crusca, i cui oligoelementi sono "amici" di capelli, unghie, strato corneo e responsabili di un buon equilibrio metabolico. Tra i più significativi il ferro, che trasporta gli atomi di ossigeno dal sangue ai tessuti, nutrendoli e rinvigorendoli, e lo zinco, che irrobustisce le membrane cellulari e stimola il sistema immunitario. Infine, il rame, che secondo i dati di ricerche recenti sembra prevenire e frenare l'incanutimento. Alcuni tipi di pane integrale contengono anche l'acido gammalinolenico (GLA), che idrata in profondità i tessuti e combatte la secchezza. Cellulosa, sali minerali e vitamine in crusca, riso soffiato e mais. E il burro? E' l'alimento forse più ricco di selenio, di cui sono note le proprietà antiossidanti e l'azione stimolante sul sistema immunitario. Crudo ha alte dosi di vitamina A.

Bontà dolcissima: il miele

Dolcificante naturale e ricco di vitamine, aminoacidi, minerali: il miele dà al breakfast un sapore particolarmente gradevole e lo rende appetibile anche ai palati più difficili.

