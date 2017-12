collutorio

Usare il collutorio tutti i giorni può aumentare il rischio di diabete.

Usare il collutorio tutti i giorni può aumentare il rischio di diabete. E' quanto emerge da una ricerca della Harvard School of Public Health che è stata pubblicata su Nitric Oxide. Secondo lo studio, infatti, il liquido antibatterico può uccidere microbi utili che vivono in bocca e proteggono dall'obesità e dal diabete.

I ricercatori hanno preso in considerazione un campione di 1106 persone, tra i 40 e i 65 anni. Il 17% di loro aveva sviluppato il diabete o era in una fase di pre-diabete, percentuale che aveva raggiunto il 20% tra chi usava il collutorio una volta al giorno e il 30% per chi arrivava ad usarlo per due volte, al mattino e alla sera. Stando alla ricerca alcuni batteri della bocca hanno un ruolo attivo nei riguardi del corpo per produrre ossido nitrico, che regola i livelli di insulina. Il liquido del collutorio agirebbe in maniera indiscriminata togliendo tutti i batteri presenti, anche quelli che hanno una azione positiva.

