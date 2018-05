Farmaci

Uso sconsiderato dei farmaci in Italia

Troppi i medicinali somministrati con molta leggerezza dai medici o dagli stessi pazienti che fanno autodiagnosi.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 31/05/2018 - 14:43:38 Letto 344 volte

L’Italia, secondo il rapporto dell’European center for disease prevention and control (Ecdc), è al quinto posto in Europa per consumo di antibiotici. Troppi i medicinali somministrati con molta leggerezza dai medici o dagli stessi pazienti che fanno autodiagnosi. Anche la semplice influenza, raffreddore e mal di gola, spesso causati da virus, sono curati con antibiotici che invece combattono solo le infezioni provocate da batteri. Infatti, i dati dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) confermano che il 37 per cento degli italiani contagiati da virus delle vie respiratorie ha ricevuto una prescrizione di antibiotici.

Purtroppo l’uso eccessivo, a volte anche sbagliato, degli antibiotici ha delle conseguenze piuttosto serie: i batteri patogeni nel nostro corpo, attaccati dagli antibiotici, possono sviluppare una resistenza a questi farmaci. Inoltre, espulsi attraverso feci e urine, raggiungono l’ambiente, dove possono trasmettere la resistenza ad altri batteri. Spesso i farmaci vengono smaltiti nei lavandini o nei water. Gli scarichi domestici e ospedalieri raggiungono i depuratori che, dopo il trattamento, ridistribuiscono le acque nell’ecosistema. Neanche le tecnologie più avanzate riescono a eliminarli del tutto, e così finiamo per ritrovarceli nei nostri rubinetti.

Lo hanno dimostrato i ricercatori dell’Istituto Mario Negri studiando le acque potabili di Milano, dove sono state trovate tracce di antiepilettici e farmaci per regolare i livelli di colesterolo, ma fortunatamente a concentrazioni basse che si escludono conseguenze per la salute umana.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), affrontare la resistenza degli antibiotici è una delle grandi sfide sanitarie globali. Gli effetti che preoccupano di più i ricercatori sono quelli sull’ambiente. Secondo l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente, nelle acque di scarico di tutto il mondo ci sono più di seicento princìpi attivi diversi. In Italia, uno dei fiumi più colpiti da questo problema è il Lambro che per anni è stato trattato come fosse una discarica a cielo aperto dove buttare rifiuti solidi e liquidi. Lo stesso vale anche per il Tevere dove sono stati riscontrati concentrazioni d’inquinamento proprio nei tratti più vicini ai centri urbani.

Non dimentichiamo che l’impatto dei farmaci sull’ambiente è più evidente nei pesci. I ricercatori dell’Irsa hanno trovato nel fiume Po esemplari di pesci maschi femminilizzati, ovvero che avevano sviluppato organi riproduttivi maschili e femminili.

Da oltre quarant’anni il mondo accademico studia le conseguenze dei farmaci nell’ambiente, ma oggi le preoccupazioni sono davvero tante, infatti nel 2013 l’Unione Europea ha stabilito che gli ormoni estrogeni e il diclofenac sono sostanze altamente inquinanti. Mentre già nel 2000 l’Europa aveva adottato la direttiva quadro sulle acque, elencando alcune sostanze da monitorare e da mantenere entro certe soglie.

Ecco perché, oggi più che mai, bisognerebbe essere più cauti nell’utilizzo e nello smaltimento dei farmaci. Manca purtroppo l’informazione che è alla base della prevenzione.

Bisognerebbe ricordare che anche gli allevamenti intensivi di animali sono a rischio. Gli allevatori per evitare lo sviluppo e la diffusione di malattie trattano gli animali con antibiotici miscelati nei mangimi o nell’acqua. Pensate che l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha calcolato che nel nostro paese la quantità di antibiotici venduti a scopo veterinario è davvero alta, dopo la Spagna e Cipro. Sicuramente anche questo è un problema da monitorare perché bisognerebbe garantire maggiore biosicurezza, quindi meno animali negli allevamenti, migliori impianti di ventilazione, di igiene, più spazi. Bisognerebbe stabilire il numero dei farmaci da somministrare agli animali ogni anno, limitare il consumo di proteine animali.

In sintesi bisognerebbe cambiare il sistema di produzione prima che il problema sfugga di mano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!