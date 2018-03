Vaccini

"Vaccini, ecco i falsi miti". In arrivo sportelli informativi negli asili e sezioni dell'infanzia

In pratica, entro la prima decade di marzo, nei 24 asili nido e nelle 53 sezioni di scuola dell'infanzia gestiti dal Comune di Palermo saranno attivi degli sportelli informativi per i genitori delle bambine e dei bambini da zero e sei anni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2018 - 22:40:18 Letto 318 volte

La cultura della vaccinazione, la sua sicurezza e la sua efficacia sono stati al centro di una conferenza stampa che si è svolta a Villa Niscemi dal titolo "Vaccini, ecco i falsi miti", alla quale, tra gli altri hanno partecipato il sindaco Leoluca Orlando, l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano, il presidente dell'associazione italiana di pediatria, Giovanni Corsello, la direttrice della scuola di specializzazione di igiene e sanità, Alessandra Casuccio ed il presidente della scuola di medicina e chirurgia dell'università di Palermo, Francesco Vitale.



Si tratta di un progetto che vede coinvolto il Comune di Palermo, la Società italiana di pediatria e la scuola di Specializzazione di igiene di Pediatria dell'università di Palermo per fornire una corretta informazione sul tema della vaccinazioni.



In pratica, entro la prima decade di marzo, nei 24 asili nido e nelle 53 sezioni di scuola dell'infanzia gestiti dal Comune di Palermo saranno attivi degli sportelli informativi per i genitori delle bambine e dei bambini da zero e sei anni, in materia di vaccinazione.



"Questa iniziativa - commenta Giovanni Corsello - serve a dare alle famiglie la consapevolezza dell'utilità dei vaccini contro tutte quelle notizie che noi consideriamo dei "falsi miti" che mettono l'accento sui rischi delle vaccinazioni sui pericoli per i bambini e che, naturalmente, sono assolutamente prive di fondamento scientifico. Tutti noi abbiamo il compito, come pediatri, igienisti, ma anche come istituzioni e scuola, di favorire una comunicazione corretta. Quindi, questo sportello all'interno degli asili e delle sezioni di scuola dell'infanzia nasce proprio per garantire la corretta informazione sulle vaccinazioni che vedrà il coinvolgimento gratuito dei operatori igienisti privati".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!