Vaccini Pfizer e Moderna, seconda dose anche a 42 giorni

Vaccini Pfizer e Moderna, è allo studio del Cts la possibilità di prolungare la seconda dose per questi vaccini anche oltre il quarantaduesimo giorno.

Vaccini Pfizer e Moderna, è allo studio del Cts la possibilità di prolungare la seconda dose per questi vaccini anche oltre il quarantaduesimo giorno, come attualmente stabilito. E' una delle ipotesi che il governo sta valutando, come emerso al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Sul vaccino Pfizer oggi l'Agenzia europea del farmaco Ema ha comunicato condizioni di conservazione più flessibili: una volta scongelato, potrà restare in un frigorifero normale fino a un mese, ha annunciato l'Ema, il cui Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) ha raccomandato una modifica alle condizioni di conservazione approvate per il prodotto. Una novità che faciliterà la gestione del vaccino a mRna nei centri di vaccinali di tutta l'Ue, sottolinea l'ente regolatorio.

"Questa modifica - riferisce l'Ema - estende da 5 giorni a un mese (31 giorni) il periodo di conservazione della fiala scongelata e non aperta a 2-8°C, le temperature di un normale frigorifero".

L'Ema prevede che "una maggiore flessibilità nella conservazione e nella manipolazione del vaccino avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica" della vaccinazione negli Stati membri dell'Ue.

