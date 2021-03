vaccino AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca anche per over 65: Italia verso l'autorizzazione

I tecnici potrebbe esprimersi a favore del via libera del vaccino anche agli 'over 65'.

05/03/2021

Oggi riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa sul vaccino AstraZeneca. I tecnici potrebbe esprimersi a favore del via libera del vaccino anche agli 'over 65'. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, è stato chiesto dal ministro della Salute Speranza di valutare l'uso di AstraZeneca fino agli 80 anni.

Proprio ieri la Germania ha dato l'ok alle immunizzazioni con AstraZeneca a questa fascia d'età. Una decisione che potrebbe avere un peso non indifferente insieme alle evidenze scientifiche che stanno arrivando da nuovi studi e che dimostrano l'efficacia del vaccino AstraZeneca anche per le persone più anziane.

Usare le scorte del vaccino AstraZeneca per vaccinare una platea più ampia di italiani è uno dei punti emersi, anche dopo la circolare del ministero sull'unica dose di vaccino a chi ha avuto il Covid, dal vertice tra il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e i rappresentanti di Iss, Aifa e Agenas. Sul tavolo anche la possibilità di poter estendere l'uso del vaccino AstraZeneca agli 'over 65', ma su questo aspetto occorre il parere dell'Aifa.

Fonte: Adnkronos

