Vaccino AstraZeneca efficace in tutte le fasce di età: previene malattia di ogni gravità

Lo stesso studio ha inoltre dimostrato un'efficacia dell'81% contro i ricoveri correlati a Covid nella fascia di etą pił anziana (≥80 anni).

"Il vaccino AstraZeneca è efficace nel prevenire in tutte le fasce di età, in particolare negli anziani, sia le ospedalizzazioni causate dall'infezione da Covid-19 che la malattia a tutti i livelli di gravità, integrando i risultati degli studi clinici registrativi". A riferirlo è AstraZeneca che, in una nota, parla di "evidenze cliniche derivate dall'utilizzo del vaccino in Scozia e Inghilterra su milioni di cittadini e cita l'arrivo di nuovi dati positivi sull'efficacia. Il Public Health England (Phe) ha infatti presentato i risultati preliminari di uno studio condotto in Inghilterra su dati di real world nella popolazione over 70."

Secondo quanto riportato, "l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia sintomatica risulta al 73% dal 35esimo giorno in poi dopo la somministrazione della prima dose. Inoltre i dati suggeriscono che, negli over 80, una singola dose di vaccino abbia un'efficacia di almeno l'80% nel prevenire le ospedalizzazioni, circa 3-4 settimane dopo la vaccinazione", si legge nella nota.

"Questi dati - commenta AstraZeneca - uniti alle caratteristiche del vaccino che consente di poter essere utilizzato senza particolari vincoli logistici e organizzativi, sono importanti per garantire un accesso ampio e rapido alla vaccinazione e aiutare così a superare le sfide di questa pandemia il più rapidamente possibile".

"I nuovi risultati resi noti si aggiungono ai recenti dati preliminari del Servizio sanitario scozzese (Public Health Scotland), che ha mostrato una riduzione del 94% del tasso di ospedalizzazione per Covid nella popolazione che ha ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Lo stesso studio ha inoltre dimostrato un'efficacia dell'81% contro i ricoveri correlati a Covid nella fascia di età più anziana (≥80 anni)."

