vaccino AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca sospesi i test su bambini e adolescenti

Non sono emerse preoccupazioni sui test in sé, ma la sperimentazione pediatrica verrà sospesa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2021 - 09:20:00 Letto 362 volte

I test Oxford-Astrazeneca in corso per la somministrazione del suo vaccino anti-coronavirus a bambini e adolescenti sono stati sospesi in attesa che l'ente regolatorio britannico verifichi il possibile legame con casi di trombosi negli adulti. Il prof. Andrew Pollard dell'università di Oxford ha detto alla Bbc che non sono emerse preoccupazioni sui test in sé, ma che la sperimentazione pediatrica verrà comunque sospesa in attesa di ulteriori informazioni dall'Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), l'Agenzia regolatrice inglese dei farmaci.

Circa 300 volontari partecipano al test iniziato in febbraio, per verificare se il vaccino produce immunità anche nei minori fra i sei e 17 anni. Nei prossimi giorni sia l'Mhra che l'Ema, l'ente regolatorio europeo, dovranno pronunciarsi sul possibile legame fra il vaccino AstraZeneca e un piccolo numero di casi di trombosi.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!