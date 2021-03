Vaccino Johnson & Johnson

Vaccino Johnson & Johnson, Speranza: ''Oggi potrebbe arrivare il verdetto dell'Ema''

Oggi potrebbe arrivare l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti-covid Johnson&Johnson.

Oggi potrebbe arrivare l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti-covid Johnson&Johnson. "Dopo i tre vaccini già autorizzati, aspettiamo la buona notizia che arrivi l'autorizzazione per il vaccino Johnson & Johnson", ha detto ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza ospite a ‘Accordi&Disaccordi’ su Nove.

Che il semaforo verde al siero di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo J&J, fosse in dirittura d'arrivo lo aveva detto Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell'Ema: "Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell'Agenzia europea dei medicinali Ema".

Nel frattempo il colosso farmaceutico si è impegnato a fornire 200 milioni di dosi di vaccino covid all'Ue dal secondo trimestre dell'anno. "In linea con il nostro accordo con la Commissione europea, Johnson&Johnson resta impegnata a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino Janssen Covid-19 nel 2021, a partire dal secondo trimestre", ha precisato due giorni fa una nota rilanciata anche dalla comunicazione di Palazzo Chigi, rimarcando come la società statunitense abbia ridimensionato la notizia del taglio delle dosi previste per l'Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l'impegno di fornire 200 milioni di dosi all'Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre.

