Via libera dell'Ema al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni

Si tratta del primo vaccino Covid approvato per bambini e ragazzi di questa fascia d'età nell'Ue.

28/05/2021

Vaccini Pfizer dai 12 ai 15 anni per l'immunizzazione dal coronavirus, arriva il via libera dell'Ema. Le dosi saranno due, con seconda dose somministrata a distanza di 21 giorni dalla prima. "La risposta del vaccino nei 12-15enni è come quella degli adulti o migliore", spiega l'ente. La notizia della raccomandazione del comitato Chmp dell'organismo è stata comunicata oggi durante il briefing da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Si tratta del primo vaccino Covid approvato per bambini e ragazzi di questa fascia d'età nell'Ue.

L'uso del vaccino Comirnaty nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni sarà lo stesso delle persone di età pari o superiore a 16 anni, per cui è già autorizzato. Viene somministrato in due dosi, a distanza di tre settimane.

Fonte: Adnkronos

