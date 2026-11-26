Eccellenza sanitaria

European Awards in Medicine, premiata a Vienna l'équipe siciliana di angiologia Angiocor

Il team fondato dall'angiologo e flebologo agrigentino Giovanni Alongi ottiene il riconoscimento europeo. Tra i punti di forza il trattamento ambulatoriale di safene e vene varicose e un'unità dedicata al lipedema.

È siciliano il team premiato come migliore équipe di angiologia d’Europa agli European Awards in Medicine. Il riconoscimento è stato assegnato ad Angiocor, centro fondato dall’agrigentino Giovanni Alongi, nella cornice del Grand Hotel Wien di Vienna, in occasione della settima edizione della manifestazione.

Alongi, 40 anni, angiologo e flebologo, opera tra Roma, Messina, Palermo e Agrigento. Ha trattato personalmente oltre 13.000 safene e ricevuto cinque volte il premio MioDottore Awards come specialista in angiologia più apprezzato d’Italia.

Dopo un triennio di esperienza in Brasile e negli Stati Uniti, è stato pioniere in Italia della tecnica CLaCS e ha sviluppato il metodo Angiocor per il trattamento ambulatoriale di safene e vene varicose senza ricorrere alla chirurgia.

A ritirare il premio insieme ad Alongi, i colleghi Agustin Amoroso e Carlo Cavallaro, il proctologo professor Edoardo Cervi, la nutrizionista Annunziata Scinardo e le assistenti dell’équipe.

«Un risultato che non ci aspettavamo e ci riempie di gioia e di orgoglio», ha commentato Alongi durante la cerimonia. «Ogni giorno lavoriamo assieme con grande passione e determinazione per dare il massimo a tutti i nostri pazienti, usiamo gli stessi strumenti e il medesimo approccio nelle varie sedi del centro».

Il trattamento delle patologie venose

Tra i punti di forza del centro figura il Metodo Angiocor, che, secondo quanto illustrato dall’équipe, consente di trattare la safena sotto guida ecografica, senza anestesia, incisioni, punti di sutura e ricovero.

«Conta la strategia. Trattare solo le varici visibili, lasciando il reflusso della safena è come asciugare il pavimento con il rubinetto aperto: le vene tornano e possono comparire macchie e nuovi capillari. Per questo partiamo sempre dalla causa», spiega il dottor Giovanni Alongi.

Il percorso prevede una successiva fase di mantenimento con controlli annuali, mentre per il trattamento dei capillari viene utilizzata la tecnica brasiliana CLaCS.

Un’unità dedicata al lipedema

Angiocor ha inoltre istituito una Lipedema Unit, dedicata alla patologia cronica che interessa prevalentemente le donne, caratterizzata da un accumulo sproporzionato di tessuto adiposo sulle gambe e, talvolta, sulle braccia, accompagnato da dolore e facilità alla formazione di lividi.

Il centro propone percorsi personalizzati con radiofrequenza frazionata e piani nutrizionali specifici. Per gli avvallamenti della cellulite associati a setti fibrosi viene utilizzata la procedura AngioCell Incision.

«Il momento più bello è quando una paziente torna al controllo e ci dice che ha ricominciato a mettere la gonna e ad andare al mare, senza più pensare alle sue gambe», racconta Alongi.

«Ricordiamoci che non si tratta soltanto di estetica perché queste malattie, se trascurate, possono portare a complicanze importanti quali ulcere, trombosi e emorragie, dunque la salute prima di tutto».

(Nella foto: il team Angiocor, guidato da Giovanni Alongi, a Vienna per ritirare l’European Awards in Medicine 2026)