Giornata per il dono del sangue e del plasma: domenica 21 settembre porte aperte al Policlinico di Palermo

L'UOC Medicina Trasfusionale del Policlinico ''Paolo Giaccone'' sarà aperta in via straordinaria domenica 21 settembre per una giornata di donazione del sangue in memoria dei magistrati Falcone, Borsellino, Livatino e delle vittime di mafia.
Policlinico di Palermo

Domenica 21 Settembre, l'UOC Medicina Trasfusionale del Policlinico “Paolo Giacone”, in via straordinaria, sarà aperta dalle ore 8 alle 13 a tutti coloro che vorranno donare il sangue.

L’iniziativa è organizzata in occasione dell’ultima delle tre giornate dedicate al dono del sangue e del plasma quale esempio di civismo sociale istituite dal Presidente della Regione in memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte, e Rosario Angelo Livatino, e di tutte le vittime delle organizzazioni mafiose.   

La Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, sottolinea: “La donazione di sangue e plasma, così come degli organi, non è solo un atto di generosità personale, ma anche un gesto di cura verso i pazienti che necessitano di trattamenti salvavita. Ogni unità di sangue donato e ogni organo trapiantato hanno il potere di restituire speranza a chi ne ha bisogno. Partecipare a questa iniziativa significa contribuire attivamente al benessere di chi ci circonda e migliorare la qualità della vita di molte persone. È fondamentale continuare a sensibilizzare le giovani generazioni su queste tematiche. I nostri incontri nelle scuole e nei corsi di laurea sono un modo per educare e coinvolgere i ragazzi, facendo sì che la cultura del dono diventi parte della loro identità. Ringrazio fin da ora tutti coloro che sceglieranno di donare e il personale della nostra Medicina trasfusionale per l’impegno profuso”.  

L'attività di sensibilizzazione condotta dall’Azienda ospedaliera universitaria proseguirà nel corso dell'anno con incontri presso le scuole medie superiori e i corsi di laurea di tecnologie sanitarie e infermieristica di UNIPA.

Nel calendario delle attività programmate, l’unità operativa dell’AOUP ospiterà gli alunni delle V classi del liceo classico e scientifico di Bagheria per illustrare tutto il percorso della donazione, dalla raccolta degli emocomponenti alla loro scomposizione e assegnazione ai pazienti in regime ordinario ed in urgenza.

Fonte: Policlinico di Palermo
