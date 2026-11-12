venerdì13 novembre 2026, 04:53
Innovazione in cardiochirurgia

Palermo, al Policlinico Giaccone due interventi di cardiochirurgia con tecnica MAZE IV per la fibrillazione atriale

L'équipe diretta dalla professoressa Linda Pisano ha eseguito due procedure con radiofrequenza e crioablazione, associate alla chiusura dell'auricola atriale sinistra. Fondamentale la collaborazione con il professor Stefano Benussi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:25
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Salute
Policlinico Paolo Giaccone

Due interventi per il trattamento chirurgico della fibrillazione atriale sono stati eseguiti al Policlinico ''Paolo Giaccone'' di Palermo dall'équipe di Cardiochirurgia diretta dalla professoressa Linda Pisano, in linea con le più recenti raccomandazioni della Società europea di cardiologia (ESC) e dell'Associazione europea di chirurgia cardiotoracica (EACTS).

Le procedure sono state effettuate utilizzando la tecnica MAZE IV, che impiega radiofrequenza e crioablazione per interrompere i circuiti elettrici responsabili della fibrillazione atriale e favorire il ripristino del normale ritmo cardiaco.

Agli interventi è stata associata la chiusura dell'auricola atriale sinistra attraverso una clip chirurgica. Questa tecnica permette di escludere dalla circolazione una piccola appendice del cuore nella quale, nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, possono formarsi coaguli.

Le due procedure hanno rappresentato anche un'importante occasione di formazione e confronto professionale per gli specialisti del Policlinico palermitano.

All'attività hanno collaborato la professoressa Linda Pisano, i dottori Sebastiano Castrovinci, Salvo Torre e Antonio Segreto, con il supporto del professor Stefano Benussi, intervenuto in qualità di tutor esperto.

A sottolineare il valore dell'esperienza è la Direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari.

«Questa esperienza esprime il valore della collaborazione e della condivisione delle competenze per la crescita del nostro Policlinico», dichiara Furnari.

«Il confronto tra specialisti e la formazione continua sono strumenti essenziali per rafforzare i percorsi assistenziali e rispondere ai bisogni dei pazienti. Un ringraziamento all'équipe di Cardiochirurgia e al professor Benussi per il contributo a un'esperienza che unisce attività clinica e sviluppo professionale», conclude la Direttrice generale.

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Fonte: Policlinico Paolo Giaccone
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