mercoledì07 ottobre 2026, 00:23
reparto di Neurologia

Policlinico Palermo, inaugurato il nuovo reparto di Neurologia: attivati i primi 10 posti letto

Al Policlinico ''Paolo Giaccone'' di Palermo inaugurati i nuovi locali della Neurologia diretta dal professor Angelo Labate. Prevista l'attivazione complessiva di 22 posti letto, compresa una Stroke Unit di I livello.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:48
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Salute
Policlinico Paolo Giaccone

Nuovo passo avanti per il potenziamento dell’offerta sanitaria del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Sono entrati in funzione i nuovi locali dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia diretta dal professor Angelo Labate, situati al terzo piano dell’edificio 14.

Il reparto dispone attualmente di 10 posti letto, di cui 8 destinati alla degenza ordinaria e 2 riservati ai pazienti affetti da malattie neuromuscolari. Si tratta del primo nucleo dei 22 posti complessivamente previsti, che comprenderanno anche quelli destinati alla futura Stroke Unit di I livello.

La nuova struttura è stata progettata per garantire elevati standard assistenziali, maggiore sicurezza e comfort ai pazienti affetti da patologie neurologiche acute e croniche. All’interno dell’Unità Operativa sono inoltre attivi i Centri di Riferimento Regionali dedicati a Sclerosi Multipla, Malattie Neuromuscolari, Disordini del Movimento ed Epilessia.

«L’attivazione del nuovo reparto di Neurologia rappresenta un traguardo importante nel percorso di potenziamento e ammodernamento della nostra offerta sanitaria», afferma la direttrice generale dell’AOUP, Maria Grazia Furnari.

«Negli ultimi anni l’Azienda è stata interessata da numerosi interventi strutturali, legati sia agli investimenti del PNRR sia all’adeguamento alle normative antincendio, che hanno comportato inevitabili riorganizzazioni e disagi. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti di questo grande lavoro di trasformazione. Con la progressiva conclusione dei cantieri nei prossimi mesi, l’Azienda potrà tornare alla piena normalità operativa, disponendo però di strutture più moderne, sicure ed efficienti», aggiunge.

La direttrice generale sottolinea inoltre che «i nuovi locali di Neurologia, insieme alla futura attivazione della Stroke Unit di I livello e al potenziamento dei posti letto dedicati alle malattie neuromuscolari, testimoniano concretamente il nostro impegno nel garantire ai cittadini cure sempre più qualificate, innovative e vicine ai bisogni del territorio».

Soddisfazione anche da parte del professor Angelo Labate, che nei giorni scorsi ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica.

«Sono molto orgoglioso, a sette mesi dal mio arrivo a Palermo, di poter inaugurare i primi 10 posti della Clinica Neurologica della AOUP di Palermo in un edificio strategico», dichiara Labate.

«La presenza di un ascensore esterno dedicato al trasporto dei pazienti, compresi quelli barellati, permette di garantire un percorso Stroke altamente efficiente e privilegiato, grazie al collegamento con la Radiologia e, in particolare, con la Neuroradiologia. In una prospettiva di sviluppo orientata alla realizzazione di una futura Palazzina delle Neuroscienze, questa organizzazione rappresenta un elemento di unicità nel panorama del Mezzogiorno e un modello virtuoso di integrazione assistenziale e organizzativa da perseguire», evidenzia.

Il docente ha inoltre ringraziato il rettore dell’Università di Palermo, la direzione generale e la governance del Policlinico per il sostegno al progetto.

Per il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, il nuovo reparto rappresenta «un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’offerta sanitaria sul territorio».

«Questo importante risultato assume un valore strategico non solo per l’assistenza ai pazienti, ma anche per le attività della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo, offrendo ai giovani specializzandi la possibilità di completare nel capoluogo siciliano un percorso di alta formazione in un contesto moderno, qualificato e pienamente integrato con le attività cliniche», sottolinea Midiri.

Anche il presidente della Scuola di Medicina, Antonino Giarratano, evidenzia l’importanza dell’iniziativa.

«Con la riapertura e la ristrutturazione della UOC di Neurologia inizia un percorso di recupero di quegli spazi clinico-assistenziali e di quella offerta di qualità di cui i pazienti e gli studenti hanno bisogno», afferma.

«La Scuola di Medicina nella sua interezza attende con impazienza i prossimi passi e le prossime riaperture finalizzate al miglioramento della sua triplice attività: didattica, ricerca e assistenza», conclude.

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Fonte: Policlinico Paolo Giaccone
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