mercoledì07 ottobre 2026, 00:24
Prevenzione gratuita

Rotary Area Panormus porta a Palermo la cittadella della salute: screening gratuiti e prevenzione

Domenica 7 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa oltre 60 specialisti, screening sanitari, vaccinazioni, consulenze mediche e servizi veterinari gratuiti grazie all'iniziativa promossa dal Rotary Area Panormus.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:15
|
Salute

Una grande giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Domenica 7 giugno, dalle 9 alle 16, lo Spazio ZAC Centrale dei Cantieri Culturali alla Zisa ospiterà una vera e propria cittadella della salute gratuita promossa dal Rotary International – Area Panormus (Distretto 2110).

L’iniziativa, tra le più importanti mobilitazioni sanitarie gratuite organizzate sul territorio palermitano, punta a offrire ai cittadini l’opportunità di effettuare controlli medici, screening specialistici e ricevere consulenze sanitarie senza necessità di prenotazione.

L’evento, coordinato da Emanuele Savona ed Eugenio Labisi, delegati del progetto promosso dal Governatore del Distretto Rotary 2110 Sergio Malizia, coinvolgerà 62 medici specialisti rotariani e circa 30 volontari impegnati nelle attività di accoglienza e assistenza ai partecipanti.

All’interno di un’area espositiva di oltre 2.000 metri quadrati saranno attivate diverse postazioni dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce. I cittadini potranno accedere gratuitamente a screening cardiovascolari con elettrocardiogramma, controlli ematologici, visite ginecologiche e senologiche, consulenze pediatriche, diabetologiche, dermatologiche, geriatriche, urologiche e neurochirurgiche.

Spazio anche alla prevenzione dell’osteoporosi con esami densitometrici, alle consulenze odontoiatriche e alle attività di primo soccorso neonatale. Tra i servizi previsti figurano inoltre screening per la tubercolosi e campagne di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dall’Asp di Palermo, che arricchirà il programma con ulteriori servizi dedicati alla salute pubblica. Saranno infatti disponibili gli screening oncologici regionali, comprese mammografie, Pap Test, HPV DNA Test e distribuzione dei kit per la prevenzione del tumore del colon-retto.

Previsto anche un punto vaccinale mobile per adulti, attività informative sulle malattie sessualmente trasmissibili, servizi veterinari con microchippatura gratuita dei cani e uno sportello amministrativo dedicato alle esenzioni ticket, alla scelta del medico di famiglia e ai servizi URP.

La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e dell’ADMO, insieme a numerose associazioni e realtà del territorio.

Accanto all’offerta sanitaria sarà allestita una mostra dedicata ai progetti umanitari del Rotary e una fiera con circa venti aziende e associazioni locali.

Sarà infine possibile sostenere le attività benefiche attraverso un ticket solidale facoltativo di 20 euro che consentirà di partecipare a un percorso enogastronomico con prodotti del territorio. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti umanitari del Rotary International e alle iniziative di contrasto alla povertà.

Letto: 981 volte
  screening gratuiti Palermocittadella della salute PalermoRotary Area PanormusCantieri Culturali alla Zisavisite mediche gratuite Palermoprevenzione sanitaria PalermoAsp Palermo screeningmammografie gratuite Palermocontrolli cardiologici Palermosalute e prevenzione SiciliaRotary Palermoeventi salute Palermoscreening oncologici Palermovaccinazioni PalermoCantieri della Zisa salute

Leggi anche

Medicina e ricerca
Palermo, tornano le Giornate Siciliane di Medicina: due premi dedicati a studenti e giovani professionisti
Assistenza e innovazione
Patologie rare e neuromuscolari, a Palermo confronto sui nuovi modelli di cura e sulla sanità digitale
Verifica sull'IVG
Interruzione volontaria di gravidanza al Policlinico di Palermo, la Direzione generale avvia accertamenti sul servizio
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Reni sotto osservazione
Malattie renali rare, diagnosi in ritardo per il 44% dei pazienti: a Palermo arriva la campagna ''CL3AR''
Prevenzione visiva
Salute degli occhi, a Palermo controlli gratuiti e strategie di prevenzione per la Giornata mondiale della vista
Prevenzione sul mare
''Spiaggia in Movimento'' torna a Romagnolo: tre giorni di prevenzione con il Buccheri La Ferla
Servizio Sanitario Regionale
Sanità siciliana, a Palermo parte l''Officina'': la ricetta degli esperti per riformare il Servizio Sanitario Regionale
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti