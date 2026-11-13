venerdì13 novembre 2026, 17:35
Prevenzione sanitaria

Vaccino antinfluenzale a Palermo, 28 sedi aperte il 14 e 15 novembre: torna l'Influday dell'ASP

Sette strutture aperte in città e 21 in provincia per facilitare le vaccinazioni nel fine settimana. Punti di prevenzione anche all'Expo della Maratona e al CEP. L'ASP istituisce una task force per raggiungere i cittadini indecisi su vaccini e screening.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 16:32
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Salute

Ventotto strutture aperte nel fine settimana per la vaccinazione antinfluenzale a Palermo e provincia. È il programma dell'Influday, promosso dall'ASP di Palermo per sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, con l'attivazione di sette sedi in città e 21 in provincia, tra Case di Comunità, centri vaccinali e presidi territoriali.

L'iniziativa punta a facilitare l'accesso alla vaccinazione anche durante il fine settimana, con orari differenziati a seconda delle strutture.

L'Influday sarà presente anche all'Expo della 31ª Maratona di Palermo, in piazza Castelnuovo, venerdì 13 e sabato 14 novembre, dalle 10 alle 16.

Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, i cittadini potranno ritirare il SOF Test per lo screening del tumore del colon-retto, accedere allo screening delle infezioni sessualmente trasmesse e usufruire dello sportello amministrativo per il cambio del medico di medicina generale, le esenzioni ticket e altre pratiche.

Un ulteriore appuntamento è previsto sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, nel quartiere CEP, presso la parrocchia San Giovanni Apostolo, nell'ambito della Giornata della Salute promossa dal Lions Club Palermo dei Vespri.

Durante l'iniziativa saranno disponibili, oltre alle vaccinazioni, gli screening mammografici, del cervicocarcinoma e del tumore del colon-retto, insieme a uno sportello per i servizi amministrativi.

Una task force per promuovere vaccini e screening

L'ASP di Palermo ha inoltre deciso di istituire una task force dedicata alla comunicazione della prevenzione, con l'obiettivo di raggiungere le persone che continuano a rinviare la vaccinazione o non aderiscono ai programmi di screening.

«La disponibilità dei servizi, da sola, non basta», sottolinea il direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze.

«Una parte della popolazione continua a rinviare la vaccinazione o a non aderire agli screening, anche in presenza di opportunità gratuite e facilmente accessibili. È su questo fronte che abbiamo deciso di intervenire con l’istituzione di una task force dedicata alla comunicazione della prevenzione».

Il gruppo di lavoro avrà il compito di individuare nuovi strumenti e modalità di comunicazione per raggiungere soprattutto i cittadini indecisi, rispondere ai dubbi e rendere più comprensibili le informazioni sui benefici della vaccinazione e sull'importanza della diagnosi precoce.

«L’obiettivo è di costruire un rapporto diretto con i cittadini e favorire scelte consapevoli», conclude Alberto Firenze.

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Fonte: ASP Palermo
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