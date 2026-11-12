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Prevenzione e salute

Vaccino antinfluenzale a Palermo, tre giorni di Influday dal 13 al 15 novembre: screening gratuiti e accesso senza prenotazione

L'ASP di Palermo organizza un fine settimana straordinario di vaccinazioni tra piazza Castelnuovo, centri vaccinali e Case di Comunità. Sabato al CEP anche screening oncologici e servizi amministrativi. Ecco sedi, date e orari.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 09:57
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Salute
ASP Palermo

Tre giorni dedicati alla vaccinazione antinfluenzale a Palermo e provincia, con aperture straordinarie dei centri sanitari e servizi di prevenzione nei luoghi di aggregazione. L'ASP di Palermo promuove Influday, l'iniziativa in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026, che coinvolgerà l'Expo della 31ª Maratona di Palermo, le Case di Comunità e diversi centri vaccinali cittadini.

La vaccinazione è rivolta ad adulti e bambini a partire dai sei mesi di vita. Per accedere al servizio occorre presentare tessera sanitaria e documento d'identità.

Vaccinazioni e screening a piazza Castelnuovo

Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 novembre, dalle 10 alle 16, a piazza Castelnuovo, all'interno dell'Expo della Maratona di Palermo.

Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, i cittadini potranno usufruire di ulteriori servizi di prevenzione, tra cui la distribuzione del SOF Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell'ambito dello screening del tumore del colon-retto, rivolto alle persone tra i 50 e i 69 anni.

Saranno disponibili anche gli screening per le infezioni sessualmente trasmesse, con controlli per epatite C, HIV e sifilide.

Previsto inoltre uno sportello amministrativo per il cambio del medico di medicina generale, le esenzioni ticket e il duplicato della tessera sanitaria.

Centri vaccinali aperti sabato e domenica senza prenotazione

Nel fine settimana l'ASP garantirà l'accesso diretto, senza necessità di prenotazione, in diversi centri vaccinali di Palermo.

Sabato 14 novembre, dalle 8:30 alle 13:30, saranno aperti:

  • Arenella, via Papa Sergio I, presso il PTA Enrico Albanese;

  • Pietratagliata, via Crocifisso a Pietratagliata 50;

  • D'Azeglio, via Massimo D'Azeglio 6/A.

Domenica 15 novembre le vaccinazioni proseguiranno nei centri:

  • Casa del Sole, via Luigi Sarullo 19;

  • Pallavicino, via Giuseppe Spata 25;

  • D'Azeglio, via Massimo D'Azeglio 6/A.

Sempre sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 9 alle 13, la vaccinazione antinfluenzale sarà disponibile anche nelle Case di Comunità della provincia di Palermo.

Sabato al CEP screening oncologici e servizi amministrativi

Un ulteriore appuntamento è previsto sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, nella parrocchia San Giovanni Apostolo, nel quartiere CEP di Palermo.

L'ASP parteciperà all'iniziativa promossa dal Lions Club Palermo dei Vespri, offrendo, oltre alle vaccinazioni antinfluenzali, diversi servizi di prevenzione oncologica.

Saranno disponibili lo screening mammografico per le donne tra i 50 e i 69 anni, lo screening del cervicocarcinoma per le donne tra i 25 e i 64 anni e quello del tumore del colon-retto.

Anche in questa sede sarà presente uno sportello amministrativo per agevolare l'accesso ai servizi sanitari.

L'iniziativa rientra nel programma delle attività di prossimità dell'ASP di Palermo, finalizzato a portare vaccinazioni, screening e assistenza direttamente nei quartieri e nei luoghi frequentati dai cittadini, semplificando l'accesso alla prevenzione.

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Fonte: ASP Palermo
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