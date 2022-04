Antartide

Allarme Antartide, per la prima volta il ghiaccio è sotto i 2 milioni di chilometri quadrati

E' la seconda volta in 5 anni, dopo quella del 2017, che il ghiaccio antartico inverte la tendenza di crescita.

Il 25 febbraio 2022 l'estensione del ghiaccio marino in Antartide ha segnato un nuovo picco minimo. Per la prima volta dall'inizio delle osservazioni satellitari dei poli, nel 1978, è scesa sotto i 2 milioni di chilometri quadrati. E' la seconda volta in 5 anni, dopo quella del 2017, che il ghiaccio antartico inverte la tendenza di crescita.

Ora uno studio portato avanti dall'Università cinese Sun Yat-sen e dal Laboratorio di Guangdong per la scienza e l'ingegneria marina dell'emisfero Sud, pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, ha identificato alcune cause dell'anomalia legate a fenomeni metrologici de La Nina e dell'oscillazione antartica.

