Always connected pc: verso una batteria infinita? La nuova rivoluzione notebook

Always connected pc, rivoluzione sulla durata della batteria di un notebook...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2018 - 13:06:49 Letto 414 volte

Lo scorso Dicembre si è tenuto alle Hawaii uno degli eventi annuali più importanti nel settore dell’informatica e delle nuove tecnologie: lo Snapdragon Tech Summit. All’evento si è parlato senza mezzi termini di rivoluzione quando sono stati presentati in anteprima mondiale i nuovi always connected pc. Rivoluzione rispetto alle loro capacità di connessione e ad una durata della batteria di gran lunga superiore se paragonata agli attuali modelli presenti sul mercato.

La partnership tra Qualcomm, leader mondiale nella produzione di processori per la connettività mobile e Microsoft ha dato vita ad un sistema capace di garantire una connessione permanete grazie a modem performanti 4G che possono collegarsi alla rete mobile oltre che a quella wifi. Non solo, l’architettura ARM, sviluppata da Qualcomm e oggi presente sulla maggior parte di tablet e smartphone offrirà un’efficienza energetica superiore rispetto agli attuali notebook: da qui la batteria infinita.

Durante lo Snapdragon Summit si è parlato di cambio di paradigma, perché se da un lato hardware e software hanno dato vita a prodotti sempre più performanti, dall’altro la durata della batteria è stata sempre il tallone di Achille per tutti i produttori. Gli always connected pc sulla base dei test effettuati offriranno una durata di venti ore con PC al lavoro oppure di trenta giorni con pc in stand-by. Durata quindi non infinita certo, ma se paragonata alle attuali otto o dieci ore dei tradizionali notebook questa rivoluzione aprirà di sicuro la strada ad ulteriori progetti. Per questa ragione Terry Myerson, vice presidente esecutivo di Microsoft ha parlato di super batteria che supporterà un sistema operativo veloce nell’esecuzione delle applicazioni, ma soprattutto sempre connesso.

La connessione permanente e la durata della batteria nettamente superiore a quella degli attuali notebook in commercio rivoluzionerà di certo la nostra fruizione dei contenuti digitali. I settori saranno molteplici.

Prendiamo l’intrattenimento e piattaforme come Netflix o Amanzon Prime e la possibilità di vedere le nostre serie tv preferite senza avere il problema di una presa a portata di pc. Stesso discorso per i contenuti videoludici e per il gaming online dove la durata della batteria è stata sempre un cruccio per tutti gli appassionati di videogiochi. In particolare l’attuate sviluppo di giochi di casino tradizionali e in modalità live come quelli offerti dalla piattaforma PokerStars Casino che ha puntato su dealer in carne e ossa per rendere l’esperienza di gioco più immersiva e coinvolgente, trarrà grandi vantaggi dalla rivoluzione presentata allo Snapdragon Summit.

L’integrazione tra i processori Qualcomm e il sistema Windows 10 risponde infatti alle necessità di un mercato costituito da utenti sempre più mobili che accedono alla rete sempre più da smartphone e tablet e sempre meno da desktop. L’introduzione dei nuovi processori di casa Qualcomm a bordo dell’Asus Nova Go e dell’HP Envy X2 è un punto di svolta rispetto all’attuale percezione che abbiamo del nostro notebook. Avremo un dispositivo wearable che non necessiterà più (quasi più) di collegarsi ad una presa elettrica cambiando la nostra esperienza di gioco o di lavoro in maniera radicale. La partnership tra Microsoft e Qualcomm apre la strada ad una fruizione totalmente nuova di questi dispositivi portando una rivoluzione che se sarà supportata da un prezzo accessibile costituirà davvero un cambio di paradigma. Perché a chi non piacerebbe avere a portata di click tutte le sue serie tv preferite, i suoi documenti, tutto il suo mondo insomma senza bisogno di preoccuparsi di ricaricare il proprio notebook?

